Garro volta a brilhar pelo Corinthians e anima Diniz: "Talento raro"

A primeira fase da missão do técnico Fernando Diniz em recuperar o meia Rodrigo Garro foi concluída com sucesso. O argentino distribuiu duas assistências e foi o destaque da vitória do Corinthians sobre o Platense, por 2 a 0, em Buenos Aires, pela estreia da equipe na Libertadores.

Após a partida, o treinador disse que confia em uma volta por cima de Garro. Diniz afirmou que o atleta possui um "talento raro" e quer deixá-lo mais à vontade em campo.

"O Garro é um talento raro que o Corinthians tem. Ele estava passando por uma fase não tão brilhante como já foi aqui. Acho que tem tudo para recuperar. É muito talentoso. Vou fazer de tudo o que eu puder para deixá-lo à vontade e inserir as ideias que eu tenho", disse o comandante em entrevista coletiva.

"A gente tem tudo para ter uma relação muito boa não só fora de campo, mas na questão esportiva também. Tenho um respeito muito grande por ele. Tem muita criatividade e trabalha muito. Hoje ele mostrou que pode voltar a render tudo o que ele sabe", acrescentou.

Garro também comemorou a boa atuação. O camisa 8 também valorizou o fim do jejum da equipe, que já estava há nove partidas consecutivas sem vencer na temporada.

"Feliz, mas consciente do momento que a gente estava vivendo. Com essa vitória, respiramos e voltamos a acreditar. Isso é Corinthians. Hoje, mais uma vez, demonstramos que isso é o Corinthians nessa competição. O sonho de todo corintiano é esse torneio. É só o começo. Agora é descansar, temos um jogo muito importante para terminar de virar essa chave e retomar no Brasileiro, que estamos precisando", comentou.

"É guerra"

O próximo compromisso do Corinthians é nada mais nada menos do que o clássico contra o Palmeiras. Rodrigo Garro mira a vitória no Derby para espantar de vez a má fase e trata a partida como uma "guerra".

"Agora vamos descansar, foi muito desgastante. Temos dois dias para recuperar, escutar o que fizemos bem, o que fizemos errado, para seguir melhorando. Domingo é um jogo que temos que ganhar, não tem outro resultado. Estamos preparados para essa guerra, como fala a torcida", declarou.

Destaque do Timão em 2024, Garro caiu de rendimento e não vinha jogando bem desde o ano passado. Na atual temporada, ele marcou apenas um gol em 19 jogos disputados, além de cinco assistências. O argentino vive a expectativa de reencontrar o bom futebol sob o comando de Fernando Diniz.

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