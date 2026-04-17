Garro se reencontra sob Diniz e volta a ter protagonismo no Corinthians

A chegada de Fernando Diniz ao Corinthians não só trouxe melhores resultados à equipe, mas também serviu como uma virada de chave para um dos principais jogadores do elenco alvinegro. Rodrigo Garro, que não vivia uma boa fase neste início de 2026, parece ter reencontrado o seu melhor nível desde que o treinador assumiu o Timão e vem reconquistando seu posto como um dos protagonistas do clube.

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Antes da contratação do técnico, Garro acumulava 18 jogos pelo Corinthians nesta temporada, somando um gol e uma assistência. Ele não vinha desempenhando como era esperado no início do ano e chegou a perder a titularidade para Berno Bidón, que passou a atuar na função de camisa 10.

No entanto, após a chegada de Diniz, Garro já soma três assistências em apenas três partidas e voltou a ser peça fundamental na criação do Corinthians. Ele deu os passes para os gols da vitória por 2 a 0 sobre o Platense, na última semana, e para o gol de Gustavo Henrique na última quarta, contra o Santa Fe, ambos pela Libertadores.

Nestes três jogos como comandado de Diniz, Garro acumula três grandes chances criadas e 12 passes decisivos, além de 58% de aproveitamento nos cruzamentos. Ele também soma quatro desarmes e nove bolas recuperadas, com uma nota média de 7,47 conforme o Sofascore.

🔎 Rodrigo Garro é o líder de assistências entre os jogadores da Série A desde a chegada de Fernando Diniz ao @Corinthians! 🇦🇷🔥 ⚔️ 3 jogos

🅰️ 3 assistências (!)

⏰ 82 mins p/ participar de gol (!)

🧠 3 grandes chances criadas (!)

🔑 12 passes decisivos (!)

↪️ 58% acerto no… pic.twitter.com/UW4jtzxhnO — Sofascore Brasil (@SofascoreBR) April 16, 2026

Situação na tabela

Apesar das vitórias nas primeiras rodadas da Libertadores, o Corinthians não vive bom momento no Brasileirão, com um jejum de oito jogos sem vencer. Devido à sequência sem triunfos na competição, o Corinthians luta para se afastar da parte de baixo da tabela.

O Alvinegro é o 16º colocado, a primeira equipe fora da zona de rebaixamento, com 11 pontos conquistados, apenas um de diferença para o Cruzeiro, que abre a degola.

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