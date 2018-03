Ganhando espaço, Vital e Pedrinho evitam falar de titularidade

Mateus Vital e Pedrinho vêm sendo cada vez mais acionados pelo técnico Fábio Carille. No último domingo, por exemplo, o primeiro iniciou o clássico contra o São Paulo como titular, já que Rodriguinho e Jadson acabaram desfalcando o meio-campo alvinegro. O atacante, por sua vez, entrou no segundo tempo e também foi autor de boas jogadas, tirando o sossego do lateral-esquerdo Reinaldo. Apesar disso, a dupla procura não comentar sobre uma possível titularidade.

Para o duelo decisivo da próxima quarta-feira, há a chance de ambos constarem entre os 11 jogadores que iniciarão o confronto em Itaquera. Rodriguinho, com uma contratura muscular na coxa direita, ainda é dúvida, enquanto Jadson deve seguir como desfalque para o time de Fábio Carille.

“Não torcemos por lesões de atletas nossos, nem de adversários. Trabalhamos para ser titular, mas sei que o Carille vai utilizar os jogadores na hora certa. Ele vem conversando comigo, falando que estou entrando bem. Então, acho que isso é importante. Se eu for titular, bom. Se eu não for, bom também. O importante é estar ajudando o grupo de alguma maneira”, afirmou Pedrinho, o ‘xodó da Fiel’.

“Sei do carinho que a torcida tem por mim, é um carinho enorme. Se eles forem gritar meu nome, tenho certeza que o Carille vai ter lucidez e me colocar no momento certo. Tenho só a agradecer por todo o carinho que eles têm por mim. Tomara que na quarta-feira eu possa entrar e fazer um grande jogo”, completou o jovem talento do Timão.

Mateus Vital também se colocou à disposição de Fábio Carille novamente. Companheiros de quarto na concentração do Corinthians, o ex-vascaíno e Pedrinho estão, aos poucos, pedindo passagem e querem mostrar ao treinador corintiano que podem manter o padrão de jogo caso os nomes mais tarimbados do elenco estejam fora de ação. Vital, no entanto, garante que não conversa muito com seu parceiro sobre o tema.

“A gente não costuma conversar muito sobre titularidade. Procuramos deixar isso mais com o Carille. Estou feliz por ele [Pedrinho], pelo momento dele, tem feito bons jogos. Se o Carille achar que ele está pronto, ele vai atuar na quarta-feira. Então, se ele tiver essa oportunidade, tenho certeza que ele vai atuar da melhor maneira possível”, concluiu o camisa 22 do Corinthians.