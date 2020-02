Gabriel pode se basear em números de 2019 para substituir Camacho

O Corinthians terá o desfalque de Camacho nesta quarta-feira, contra o Santo André, pelo Campeonato Paulista. Expulso na derrota para o Água Santa, o volante cumpre suspensão e será substituído por Gabriel. Embora com características diferentes, ambos têm números parecidos na função.

Camacho retornou de empréstimo nesta temporada e sua permanência no elenco teve o aval de Tiago Nunes. O treinador depositou confiança no jogador, que passou a ser o primeiro volante titular da equipe.

Respaldado por Tiago, Camacho tem números importantes tanto na construção das jogadas como na fase defensiva. O volante é o segundo maior passador do Timão no Paulistão, com 350 passes totais e um aproveitamento de 97.7%. Ele também é o segundo em desarmes, com 15 certos em 17 totais, com 88,2% de precisão.

Reserva neste começo de temporada com o novo treinador, Gabriel pode se basear em seus números de 2019 para suprir bem a ausência do titular. Apesar de um estilo mais combativo e menos construtor do que Camacho, o camisa 5 tende a ser uma boa alternativa.

No ano passado, Gabriel terminou entre os líderes do Timão nas mesmas estatísticas em que Camacho é destaque na atual temporada. Foi o líder em aproveitamento de desarmes (91,5%) e desarmes (64,3%) e esteve entre os cinco melhores em aproveitamento de passes (95%).

Neste ano, Gabriel fez apenas três partidas até aqui. Duas delas vindo do banco de reservas, contra Botafogo-SP e Santos. Foi titular em apenas um jogo, quando o Corinthians acabou derrotado pela Inter de Limeira, em plena Arena.

