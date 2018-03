Gabriel não vê Palmeiras favorito e crava Timão como “melhor do Brasil”

A surpreendente derrota para o Bragantino no último domingo não desestabilizou o Corinthians. Apesar de sair em desvantagem nas quartas de final do Paulistão, o volante Gabriel acredita que o Timão é ainda a melhor equipe do Brasil levando em consideração o desempenho dentro das quatro linhas e os títulos conquistados recentemente.

Questionado sobre o badalado Palmeiras, dono da melhor campanha da primeira fase do Campeonato Paulista, Gabriel não se deixou levar pelo plantel de respeito que o técnico Roger Machado tem à disposição e discorda de quem aponta o Verdão como a melhor equipe do futebol brasileiro.

“Não concordo, até porque somos os atuais campeões paulistas e brasileiros. Na minha opinião, [somos] o melhor time do Brasil. Muitos podem dizer outras coisas, mas é essa a minha opinião e não mudo. [O Palmeiras] É uma equipe que vem bem, mas é dentro de campo, 11 contra 11, onde as coisas se resolvem. Quem ganhou na última rodada não quer dizer nada”, afirmou o camisa 5 alvinegro.

No único encontro entre as duas equipes, no último dia 24 de fevereiro, o Corinthians acabou levando a melhor, desbancando o Palmeiras em Itaquera por 2 a 0, com direito a um golaço de Rodriguinho e outro de Clayson para dar fim à sequência de três partidas sem vitória no Paulistão.

Um novo Derby só voltará a acontecer no Campeonato Paulista em uma hipotética final, já que as equipes detêm as duas melhores campanhas da primeira fase do Estadual. Para fazer a sua parte, o Corinthians terá de superar o Bragantino na próxima quinta-feira, em Itaquera, e o volante Gabriel espera que as arquibancadas se tornem o 12º jogador para que a equipe possa alcançar o objetivo.

“A torcida tem um papel muito importante nesses jogos decisivos, haja visto nossa força no Campeonato Brasileiro do ano passado dentro de casa. Acredito que o time do Bragantino vai sentir mais pelo lado negativo da pressão da nossa torcida do que eles tiraram vantagem desse aspecto”, concluiu Gabriel.

