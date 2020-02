Gabriel fala em “tragédia” caso Corinthians não se classifique no Paulistão

O Corinthians vive situação delicada no Campeonato Paulista. A equipe tem nove pontos em oito rodadas, está em segundo lugar no Grupo D e pode até cair para a lanterna da chave nesse fim de semana a quatro jogos do fim da primeira fase. Além disso, o time também não vence há quatro confrontos.

O incômodo dentro da equipe é inegável e Gabriel, apesar de manter a confiança, admitiu que seria uma “tragédia” a segunda eliminação no semestre, já que a equipe caiu recentemente logo na segunda fase da Copa Libertadores da América.

“Uma não-classificação não passa pela nossa cabeça. O Corinthians é o atual tricampeão paulista e estamos vivos para buscar o tetra. Hoje é difícil de falar em título, a equipe não vem conseguindo os resultados que merece, faltam 12 pontos em disputa, hoje estaríamos classificados. Seria uma tragédia não classificar, mas não passa na nossa cabeça. Nossa confiança está no mata-mata, onde o Corinthians é muito forte. A gente vai dar trabalho neste campeonato”, comentou o volante, em entrevista coletiva no CT Joaquim Grava.

Como já entrou em campo pela oitava rodada e só empatou com o Santo André, o Corinthians agora só volta a campo no dia 7, quando visitará o Novorizontino. Até lá, o negócio será secar Guarani, Bragantino e Ferroviária.

“Acompanho sim, como os adversários também nos acompanham, temos que acompanhar para ver o nível que os adversários estão. Estou muito antenado nos detalhes dos adversários, se der para dar uma olhada nos jogos eu vou ver, interfere no meu trabalho. Estou 100% focado nisso”, admitiu Gabriel, que deve voltar ao banco de reservas com o retorno de Camacho.

