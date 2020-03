Gabriel analisa momento do Corinthians e afirma: “Chega de tomar gol”

O clima não é dos melhores no Corinthians neste início de 2020. Dependendo da combinação de resultados, a equipe de Tiago Nunes pode terminar a oitava rodada do Paulistão na lanterna do Grupo D. Em meio ao momento conturbado, o volante Gabriel concedeu entrevista coletiva e analisou o momento vivido pelo Timão.

“Chega de tomar gol. Lógico, não só não tomar, mas na frente tentar fazer. A gente tenta fazer o melhor, mas faltam detalhes que em início de temporada estamos pecando. Mas estamos perto de chegar no ideal para virem os resultados. A performance é boa, mas faltam resultados. Futebol é resultado, ele que vai nos classificar e dar títulos”.

Recentemente o Corinthians foi cobrado pela torcida pelos maus resultados tanto no Paulistão quanto na Libertadores, da qual o Timão já foi eliminado. Quanto à pressão dos torcedores, Gabriel entende as críticas e reforça a dedicação do grupo para buscar os resultados desejados.

“Pressão vem por ser Corinthians, tentamos encarar de uma maneira natural, acontece, torcida está no direito de cobrar. Jogamos no Paraguai e eles estavam, não podemos reclamar da torcida. temos que nos cobrar internamente para melhorar e poder ajudar o trabalho do Tiago”.

O trabalho de Tiago Nunes tem sido um dos principais alvos de críticas por parte da Fiel torcida. O ex-treinador do Athletico-PR chegou à São Paulo com grande expectativa em relação ao seu trabalho, e o torcedor espera uma resposta rápida. Gabriel, a exemplo de outros atletas do elenco, está do lado do técnico, e acredita que, com o tempo, as vitórias vão começar a acontecer.

“Tiago está tranquilo, focado aqui, um cara experiente, a gente respeita bastante, está com muita vontade de vencer. Essa maré vai passar e as coisas vão acontecer como sempre aconteceram. É trabalhar, classificar bem no Paulistão para no mata-mata medir forças com os adversários”.

No próximo sábado, o Corinthians entra em campo pelo Paulistão contra o Novorizontino, fora de casa. O Timão soma nove pontos em oito jogos, e atualmente ocupa o terceiro lugar do Grupo D. A vitória é considerada fundamental para a briga pela classificação no Campeonato Paulista.