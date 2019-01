Fora do Paulista, Douglas deve ser negociado pelo Corinthians

O volante Douglas não deve mais atuar pelo Corinthians. O jogador recebeu uma consulta na última quinta-feira a respeito do seu futuro no clube e interessa a duas equipes brasileiras, por isso ficou fora da lista inicial de inscritos do Campeonato Paulista. O técnico Fábio Carille foi quem explicou a decisão de deixar o canhoto em compasso de espera na relação liberada anteriormente.

“Douglas surgiu de última hora uma chance de negociação, esperamos para ver como vai se encaminhar”, comentou o treinador, que tem na função de segundo volante a sua posição mais recheada de opções no elenco. Ramiro, que deve ser titular neste domingo, contra o São Caetano, tem a concorrência de Thiaguinho, Araos e até Richard, escalado como primeiro volante recentemente.

O canhoto foi contratado como substituto do corintiano Maycon, negociado com o Shakhtar na metade do ano passado. Utilizado como titular por Osmar Loss e Jair Ventura, ele perdeu espaço já na reta final do ano passado, quando Thiaguinho assumiu essa condição. Na pré-temporada, como Carlos Augusto está com a Seleção sub-20, ele ficou como reserva na lateral esquerda.

Mesmo jovem, Douglas já sofreu com lesões na carreira, somando problemas como pubalgia e artrite desde que subiu ao profissional no Flu. Um exemplo, por sinal, foi quando acabou cortado do Sul-Americano sub-20, em janeiro de 2017. Capitão daquela Seleção, ele não fez companhia aos então corintianos Guilherme Arana e Maycon naquela campanha.

O atleta, que não teve problemas desse tipo nos seis meses em que defendeu o clube, deixaria o Timão com 21 jogos disputados e um gol marcado, contra o Internacional, no Campeonato Brasileiro do ano passado.

