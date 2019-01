Fim da espera: Sornoza deve ser anunciado pelo Corinthians nesta terça

O meia Júnior Sornoza, que tem tudo certo com o Corinthians desde a metade de dezembro, deve ser enfim anunciado oficialmente pelo clube nesta terça-feira. A papelada para liberação do contrato foi adiantada e o jogador até apareceu no gramado no treinamento da manhã de segunda. A ideia é que ele assine contrato por quatro anos e seja apresentado como novo reforço até a sexta-feira.

O jogador já deu até declarações como reforço corintiano ao desembarcar em São Paulo para a realização de exames médicos, no dia 19 de dezembro. Desde então, porém, atrapalhado pela demora na emissão de documentos pelo Flu e pelo Independiente del Valle, detentor da outra metade dos direitos econômicos.

A princípio, Marquinhos Gabriel e Moisés seriam envolvidos na negociação com o Fluminense, o que acabou não vingando. Mesmo assim, o acordo foi selado mediante ao pagamento de cerca de R$ 10 milhões pelos paulistas. O clube do Parque São Jorge ficará com 60% dos direitos econômicos do atleta

Na última temporada, Sornoza fez 54 jogos pelo Tricolor e marcou quatro gols. No ano passado, foram 42 jogos e seis gols. Antes, o armador se destacou pelo Independiente del Valle, por onde atuou de 2015 a 2016 e foi vice-campeão da Copa Libertadores da América.

Antes de Sornoza, o Corinthians fechou com Ramiro, Richard, Gustavo Mosquito, André Luis, Michel Macedo, além do técnico Fábio Carille. Com a demora para a oficialização do negócio, o Alvinegro conseguiu concluir a chegada de Mauro Boselli, centroavante para 2019.