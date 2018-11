Polêmica! Para Fifa, Timão é o único bi mundial fora da Europa

O Corinthians é bi-campeão mundial. Independente das intermináveis discussões entre torcedores rivais, a Fifa reconhece os títulos de 2000 e 2012 como legítimos, e isso coloca o Timão como o único clube não europeu que conquistou o mundo em duas oportunidades. Isso pois os títulos de 1992 e 1993 do rival São Paulo, por exemplo, não são reconhecidos pela entidade máxima do futebol

Nesta quinta-feira, o Twitter oficial da Fifa decidiu relembrar o fato, publicando um vídeo da decisão de 2012, entre Corinthians e Chelsea, com a seguinte legenda:

“O único clube fora da Europa que venceu o Mundial de clubes mais de uma vez? Só pode ser o Corinthians! Relembre como eles ficaram no topo do mundo pela segunda vez, em 2012”.

🏆🏆 The only club outside Europe to win the #ClubWC more than once? 🤔

That would be @Corinthians! 🇧🇷🇧🇷👏👏

Learn more about how they stood on top of the world for a second time in 2012 👇https://t.co/ENAb2f92gQ pic.twitter.com/6lTPTAYEDI

— FIFA.com (@FIFAcom) 22 de novembro de 2018