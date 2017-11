Fiel é a segunda mais infiel nos relacionamentos, aponta site

Uma pesquisa realizada pelo portal Ashley Madison, maior site de relacionamentos extraconjugais do mundo, apontou a torcida do Corinthians presente entre os usuários como a segunda mais infiel do país. Para saber quais os times mais populares entre os adúlteros, o site de relacionamentos perguntou a seus usuários para qual clube da série A do Campeonato Brasileiro eles torcem.

A consulta foi feita com 2543 membros do Ashley Madison entre os dias 5 e 16 de outubro de 2017, mostrando que a Fiel, apelido dado aos corintianos pelo crescimento no número de torcedores mesmo com o jejum de 22 anos sem títulos de expressão, entre as décadas de 1950 e 1970, nem sempre mantém esse perfil na vida.

Em primeiro lugar está o Flamengo. Dos mais de 2500 membros entrevistados, 19% são flamenguistas, 17% são corintianos e 13% são são-paulinos. Em quarto lugar vem o Palmeiras, time de 12% dos entrevistados, e em quinto o Grêmio, que conta com 7% da torcida dos membros. A proporção, por sinal, é semelhante à da maioria das pesquisas de torcida no país.

O AshleyMadison.com se apresenta como o principal destino de pessoas casadas e líder global em casos, relacionamentos e fantasias. Com mais de 54 milhões de membros em todo o mundo desde 2002, Ashley Madison é o primeiro site para encontros extraconjugais.

Veja os times preferidos pelos membros do site:

Flamengo – 19%

Corinthians – 17%

São Paulo – 13%

Palmeiras – 12%

Grêmio – 7%

Santos – 5%

Vasco da Gama – 5%

Atlético Mineiro – 5%

Cruzeiro – 4%