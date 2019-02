A favor do VAR, Andrés Sanchez promete pagar Arena em doze anos

O presidente Andrés Sanchez está confiante de que o Corinthians irá resolver as dívidas relacionadas à arena nos próximos 12 anos e ainda esclareceu os números dos custos e do total que o Timão deve em relação ao estádio alvinegro.

“Tem um problema que começou comigo. Não é um problema, mas sim uma solução que é um problema até se resolver que é o estádio. Dizem que ganhei, depois falam que não tem direito para pagar. Deve R$ 1,5 bilhão, agora dizem que deve R$ 2 bilhões. O Corinthians deve hoje, com tudo, R$ 1,187 bilhão para a Caixa e para Odebrecht. O estádio custou R$ 985 milhões. Pegamos dinheiro do BNDES. O Fundo pegou e a Caixa é repassadora e depois a Odebrecht colocou mais R$ 500 milhões”, explicou o mandatário corintiano em entrevista.

“Temos R$ 480 milhões de CID e agora vai entrar na segunda instância e vamos começar a vender. Ganhamos na justiça. Tem que ser pago em 12 anos. Nós pagamos R$ 6 milhões por mês, mas vendendo o CID você tem 45%, 50% (do valor do estádio). O pagamento está em dia e em 60 dias vamos refazer o acordo inteiro. Com certeza (o estádio estará pago o estádio em doze anos)”, completou

Andrés Sanchez ainda destacou que não houve nada de errado na construção da arena, alegando que: “se tem alguma coisa de errado, o Corinthians é vítima”. Ele ainda se declarou a favor do árbitro de vídeo (VAR), mas questionou a falta de preparação da CBF.

“Eu sou a favor, mas não pelo o que a CBF propôs. Por causa de grana e o diretor da CBF disse não sabia as regras que tinha que seguir ainda. Ele falou publicamente e depois falou que custava R$ 40 milhões, sendo que em Portugal é um milhão e meio de euros… (o árbitro de vídeo) não está usando porque a CBF não tinha certeza de como seria usado e pelo valor. Entendo que os clubes têm que participar totalmente da licitação”.