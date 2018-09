Fagner treina no campo e pode reforçar o Corinthians contra o Flamengo

O Corinthians pode ganhar um reforço importante para a primeira semifinal da Copa do Brasil, na quarta-feira, contra o Flamengo, no estádio do Maracanã. O lateral direito Fagner, que se machucou contra o Colo-Colo, há dez dias, e tinha previsão de recuperação estipulada em três semanas, trabalhou sem limitações no gramado do CT Joaquim Grava na reapresentação do elenco, nesta segunda.

A aparição do defensor, que foi cortado da Seleção Brasileira por causa do estiramento muscular na coxa esquerda sofrido frente aos chilenos, surpreendeu até mesmo os membros do clube. Sem qualquer bandagem ou proteção no local da lesão, ele participou de todo o aquecimento e ficou mais meia hora em campo durante o treino técnico, dando arranques sem aparentar qualquer tipo de incômodo.

Depois de mais de uma hora de treinamento, Fagner deixou o local caminhando normalmente, tomou uma água e conversou com o médico Ivan Grava e dois membros da diretoria (Duílio Monteiro Alves e Alessandro), seguindo rumo à parte interna do CT para finalizar seu trabalho.

Caso mantenha essa disposição na movimentação de terça, a última antes da viagem para o Rio de Janeiro, ele será confirmado pelo técnico Jair Ventura na partida do Maracanã. Mantuan, que seria o seu reserva, se machucou no Derby e provavelmente nem ficará à disposição do treinador.