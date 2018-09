Fagner sente lesão polêmica e Jair aproveita para cutucar críticos

Fagner não suportou 25 minutos do jogo nessa quarta-feira. A lesão na coxa esquerda voltou a atrapalhar o lateral direito do Corinthians. Jair Ventura, então, aproveitou para cutucar àqueles que suspeitaram do clube não ter divulgado toda a verdade sobre a situação do jogador, que acabou cortado pela Seleção Brasileira, mas se recuperou a tempo de enfrentar o Flamengo no Maracanã, no primeiro confronto da semifinal da Copa do Brasil. A expectativa inicial era de cerca de três semanas de recuperação. Fagner acabou voltando em 10 dias.

“O Fagner vai ser reavaliado. Não sei se teve lesão, ele sentiu a mesma perna que foi tema de tanta polêmica, mostra que ele estava no sacrifício. Algumas pessoas achando que a gente tinha burlado para ele não ir para Seleção, de vez em quando a gente pré-julga as pessoas”, afirmou o técnico corintiano, sem dar maiores detalhes do motivo da entrada de Gabriel improvisado no setor ao invés de Mantuan, teoricamente o reserva imediato.

“Escolha. Tenho gostado do Gabriel quando ele entra ali, mas pode mudar. No momento optei pelo Gabriel, já jogou comigo assim no Botafogo”, resumiu Jair Ventura.

O próprio Gabriel falou sobre o assunto e, apesar da satisfação com a classificação do Corinthians à final, fez questão de deixar claro sua preferência por jogar como volante.

“Não dá para mentalizar essas coisas, mas tem que estar preparado para qualquer tipo de situação. E, como eu falei, eu quero sempre jogar. Lógico que eu não sou lateral, jogo no meio, de volante, mas hoje precisou de mim na lateral. Graças a Deus eu estava preparado para ajudar a equipe e sair daqui com a classificação. Fez com que conseguíssemos essa classificação merecida. Agora é focar na final, lógico que tem o Brasileiro, mas vamos projetar essa decisão”, avisou o camisa 5, que nessa quarta novamente começou na reserva de Ralf.