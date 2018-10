Fagner esbraveja após título perdido na Arena: “Não podia errar desse jeito”

O lateral direito Fagner foi um dos jogadores mais incisivos ao comentar a perda do título do Corinthians. Em um misto de conformação e tristeza, a maioria dos alvinegros reconheceu a superioridade do Cruzeiro e não quis colocar a derrota na conta do VAR, que anulou o gol da virada, marcado por Pedrinho. O lateral direito, porém, foi mais incisivo, reclamando dos erros cometidos pela equipe.

“Temos que ter maturidade. Um time que está brigando pelo título como nós não pode errar como nós erramos”, comentou o defensor, sem citar diretamente qualquer jogador. Precisando da vitória, o Timão saiu atrás após vacilo de Léo Santos, que evitou a saída da bola após uma inversão de jogo de Romero e acabou desarmado, proporcionando o contra-ataque ao adversário. “Talvez se a gente tivesse um pouco mais de maturidade não teríamos sofrido os gols”, ressaltou o goleiro Cássio.

Depois do empate e do gol anulado de Pedrinho, quando a equipe já partira para o ataque com tudo, mais uma vez o jovem defensor não acompanhou Arrascaeta, que entrou livre pela esquerda no campo ofensivo, mostrando toda a sua qualidade ao encobrir o goleiro Cássio.

“Acredito que hoje fomos um time chato como há muito tempo não vinha sendo. Tivemos a bola, tentamos de toda forma atrapalhar a equipe deles. Agora é manter o que for bom desse jogo para o Brasileiro para voltar a vencer”, avaliou o lateral direito, outro a minimizar a influência do VAR.

“Não tem nem a questão de abatimento. Você ter um gol anulado é algo que poderia acontecer, assim como tivemos um pênalti pelo VAR. Tem essa justiça dentro do jogo”, concluiu Fagner.