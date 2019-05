Fagner deixa campo com dores e vira dúvida para Corinthians e Seleção

Durante o duelo entre Deportivo Lara e Corinthians pela Copa Sul-Americana nesta quinta-feira, Fagner sentiu dores na coxa esquerda e teve de deixar o campo logo na sequência de um desarme no campo de ataque. O lateral direito corinthiano teve de ser substituído aos 24 minutos do segundo tempo e será reavaliado no treino de sábado, no CT Joaquim Grava.

Na jogada em que sentiu o problema, Fagner realizou desarme no campo de ataque e ainda cruzou uma bola para Gustagol antes de ficar no chão. Ele testou a perna esquerda, dobrando e esticando algumas vezes, mas o médico Ivan Grava logo pediu a sua substituição. Carille mostrou confiança em ter o jogador à disposição.

Até segunda ordem, o defensor torna-se dúvida para encarar o Flamengo, na próxima terça-feira, no estádio do Maracanã, jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Além disso, também não sabe se poderá defender a Seleção na Copa América.

A apresentação de Fagner à Seleção Brasileira está marcada para depois do duelo contra o Flamengo. O defensor do Timão foi convocado por Tite para defender o Brasil na Copa América, que acontece em solo brasileiro a partir de 14 de junho.