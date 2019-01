Fagner comenta sondagem do Flamengo e se diz tranquilo no Corinthians

O lateral direito Fagner comentou nesta quarta-feira sobre a sondagem realizada pelo Flamengo durante as férias na tentativa de contratá-lo. Mostrando bastante tranquilidade com relação ao tema, o defensor disse que ficou sabendo sobre isso apenas na semana passada, não teve outras propostas de clubes do exterior e já pensa no seu futuro com a camisa do Corinthians, onde tem contrato até o final de 2021.

“Fiquei sabendo dessa sondagem ha uma semana, não chegou nada pra mim, nada de fora também. Como eu sempre falo, estou muito feliz no clube, as coisas estão muito boas pra mim e pra minha família, quero construir uma história no clube ainda. Estou bem tranquilo e bola para frente”, avaliou o defensor..

O lateral recebeu uma sondagem do Flamengo durante as férias dos jogadores do Corinthians, em dezembro. A procura se deu cerca de uma semana após a eleição de Rodolfo Landim como presidente do clube rubro-negro, já que a posição é vista como prioridade para a montagem do elenco pela diretoria carioca. O negócio, porém, não avançou.

Tratada como “corriqueira” por três pessoas ouvidas pela reportagem, a sondagem travou na falta de vontade do Corinthians em negociar o atleta, já estabelecido no futebol paulista e em São Paulo, como ele próprio reconheceu nesta quarta. Receoso em fazer um grande investimento para tirar o lateral da Seleção Brasileira do Timão, os cariocas preferiram voltar seus esforços a outras posições.

Questionado se os cariocas estão um patamar acima na disputa com outros times brasileiros, ao lado do Palmeiras, Fagner também se manteve centrado. “Difícil ficar pensando na casa do vizinho, tem que pensar no que a gente está fazendo aqui, indo jogo a jogo, procurar evoluir por equipe. É agregar o quanto antes os reforços para que a gente volte a ser aquela equipe chata que a gente foi o quanto antes”, concluiu Fagner.

Com 29 anos, Fagner é visto como um pilar para a montagem do elenco corintiano e tem chances reais de disputar a Copa América deste ano pela Seleção Brasileira. Além do atleta, formado nas categorias de base do clube, bicampeão paulista e brasileiro nos últimos anos, Fábio Carille também tem Michel Macedo como opção no setor.