Fagner cita pressão por bom futebol, mas crava: “Prefiro ser campeão”

A queda de desempenho do Corinthians no segundo turno do Campeonato Brasileiro vem chamando a atenção. Após uma metade inicial muito boa, com o recorde de pontuação, o Timão soma apenas duas vitórias nas sete partidas do returno, além de dois empates e três derrotas.

Apesar disso, a vantagem para o vice-líder Santos ainda é de oito pontos (55 a 47). O lateral Fagner ressalta que o próprio rendimento do time no primeiro turno gerou a cobrança vista agora. Para ele, o importante é manter a ponta e levar a taça.

“O que fizemos no primeiro turno gerou uma cobrança de jogar bem, criou-se uma pressão. Mas fomos nós que criamos ela e temos que absorvê-la. Pela maneira que a gente trabalha, dificilmente o Corinthians vai dar espetáculo e não vai ser campeão. Prefiro ser campeão”, destacou.

De qualquer forma, o lateral ressalta que o objetivo de todos no clube é sempre entrar e jogar bem, para que o time possa recuperar os bons resultados e consiga o título. “Obviamente a gente procura ter um bom desempenho, cada atleta procura jogar bem para que a equipe tenha o desempenho bom, e a gente sabe que o futebol também é resultado”, enfatizou.

Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Fagner não foi a campo nesta sexta e não encara o Coritiba na próxima quarta-feira, às 21 horas (de Brasília), em Itaquera, quando o Timão volta a campo após a parada para os jogos da Seleção Brasileira. A expectativa é de que Léo Príncipe jogue em sua vaga.

*Especial para a Gazeta Esportiva