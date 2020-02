Fábio Carille é anunciado como técnico do Al-Ittihad, da Arábia Saudita

Fábio Carille está de volta ao futebol árabe. Nesta segunda-feira, o treinador, que deixou o Corinthians há pouco mais de três meses, foi anunciado como novo técnico do Al-Ittihad, da Arábia Saudita. O site oficial do clube divulgou a informação.

“O Media Center anuncia que o conselho de administração do clube, liderado por Anmar bin Abdullah Al-Haili, assinou um contrato com o técnico brasileiro Fabio Carille com contrato de um ano e meio”, escreveram.

Pouco menos de um ano depois de deixar o Al-Wehda, time que esteve à frente entre agosto de 2018 e maio de 2019, Carille volta para a Arábia. Após sua última passagem por lá, o treinador voltou ao Corinthians, clube que trabalhou por seis meses apenas.

“Estou muito feliz com esse novo projeto em minha vida. O Al-Ittihad é um clube grande, de uma torcida enorme e muito apaixonada, conhecida pelo mundo todo. Agradeço o trabalho dos meus empresários, da Talents Sports e Energy Sports. Quando eles me trouxeram o convite, não pensei duas vezes e aceitei”, comentou o comandante.

Fábio Carille também se animou com a possibilidade de trabalhar com alguns brasileiros no Al-Ittihad. O principal deles é Romarinho, atacante com quem trabalhou no Corinthians.

“Vou ter a oportunidade de reencontrar o Romarinho, que trabalhou comigo no Corinthians quando eu era auxiliar, um jogador muito decisivo, além de outros brasileiros que aqui estão, como o Bruno Uvini, Jonas e o Marcelo Grohe. Mas o elenco todo é muito qualificado e tenho certeza de que podemos fazer um trabalho digno da grandeza do clube”, completou.

