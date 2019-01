Exceção, Boselli chega para ganhar o teto salarial do Corinthians

Mauro Boselli chegou com pompa de maior reforço da temporada e criou expectativa na torcida pelo ótimo desempenho nos últimos anos, com a camisa do León. Valorizado pelos 130 gols nas últimas cinco temporadas no Alvinegro, o atleta será excessão com relação aos outros reforços e chegará para receber algo próximo do teto salarial do Corinthians, marca semelhante à de nomes como Cássio, Fagner e Jadson.

A medida é coerente com a posição adotada anteriormente pela diretoria, que dizia só negociar jogadores dentro do padrão financeiro do clube. Na avaliação da cúpula alvinegra, um jogador para ganhar o teto salarial teria de ser um reforço incontestável para a posição, com histórico vencedor no futebol. Bicampeão da Libertadores e dono de mais de 200 gols como profissional, Boselli preencheu esses requisitos.

O atleta, porém, ainda vai demorar um tempo para mostrar em campo a sua capacidade de marcar gols. O jogador foi liberado para resolver pendências pessoais no México, onde precisa negociar a casa onde viveu nos anos em que defendeu o León e decidir o que fazer com algumas outras propriedades na região.

Boselli ainda teve um problema de saúde na família, envolvendo uma pessoa próxima ao seu círculo, mas não deve precisar passar por Buenos Aires. Há a expectativa que ele retorne até a quarta-feira da semana que vem, sem uma data definitiva para a viagem de volta.

foram anunciados o lateral-direito Michel Macedo, o volante Richard, o meio-campista Ramiro, os atacantes Gustavo Mosquito e André Luis, e o meia equatoriano Júnior Sornoza, oficializado nesta terça-feira e com apresentação marcada para quarta, além do técnico Fábio Carille.