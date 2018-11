Ex-jogador do Corinthians releva má fase: “É um clube diferente dos outros”

Foram mais de 20 clubes na carreira, mas Edno guarda um enorme carinho e admiração por um deles: o Corinthians. Apesar do pouco tempo que ficou no time paulista, o atacante não se esquece dos momentos que viveu no Timão e, mesmo dez anos depois de sua chegada na equipe, recorda que ficou admirado com o planejamento e a estrutura do clube alvinegro.

“O Corinthians tem uma excelente estrutura. É um time diferente dos outros, é um clube que chama a atenção dos jogadores e quem for para lá vai poder desfrutar de tudo que é oferecido e de vestir a camisa de um clube muito grande”, destacou Edno em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva.

Atualmente com 35 anos, Edno espera jogar, ao menos, mais sete anos como jogador profissional. Para o atacante, a idade não está sendo um problema para que ele desempenha um bom nível técnico, já que está sempre cuidando do corpo e da alimentação, pontos fundamentais para que ele não caia de rendimento nos próximos anos.

O ex-jogador do Timão também destacou que a diretoria do clube já tinha o objetivo de alcançar voos maiores, mesmo com o rebaixamento recente, em 2007. Fazendo parte do grupo e vendo de perto tudo que acontecia, Edno já percebia que o Corinthians iria conquistar novos feitos e um futuro não tão distante.

“O Corinthians é um time de massa, é um time grande e com muita torcida. A equipe sempre briga por títulos e isso não muda, independente da fase do clube. Na época que estive no time, o projeto já era estruturar ainda mais o clube e conquistar novos objetivos. Os jogadores entenderam a ideia, foram em frente e pouco tempo depois vieram os títulos da Copa do Brasil, Libertadores, Mundial…deu tudo certo”, afirmou o jogador.

Apesar da má fase, o Corinthians não tem mais possibilidades de ser rebaixado para a Série B, já que empatou por 0 a 0 diante da Chapecoense e ficou a quatro pontos do Z-4. No entanto, ainda há muitas dúvidas no elenco do time, tanto no cargo de treinador como de possíveis reforços.

* Especial para a Gazeta Esportiva