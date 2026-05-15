Ex-Corinthians, Talles Magno lidera ranking no New York City em 2026

Ex-jogador do Corinthians, Talles Magno vive início de temporada de destaque no New York City. O atacante brasileiro é o atleta do elenco que precisa de menos minutos para marcar em 2026, liderando o ranking interno de eficiência ofensiva do clube norte-americano.

Até o momento, Talles soma cinco gols em 12 partidas, com média de um gol a cada 59 minutos em campo. Ao todo, o brasileiro balançou as redes cinco vezes em apenas 297 minutos disputados.

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A diferença para os demais jogadores ofensivos do elenco reforça o impacto do atacante quando acionado. O segundo colocado no ranking, Nicolás Fernández, possui média de um gol a cada 138 minutos, enquanto Hannes Wolf aparece logo atrás, com um gol a cada 172 minutos.

Os números do brasileiro também se destacam nas diferentes competições da temporada. Pela Major League Soccer, Talles marcou duas vezes em dez partidas, com média de um gol a cada 81 minutos. Já na U.S. Open Cup, o atacante foi decisivo ao anotar três gols em apenas dois jogos, alcançando média de um gol a cada 45 minutos.

Saudades, Fiel?

Talles Magno foi contratado pelo Corinthians em agosto de 2024 e completou uma temporada e meia pelo Alvinegro. Ele se despediu do Timão com 67 gols, nove gols, sete assistências e dois títulos: Campeonato Paulista e Copa do Brasil, ambos em 2025.

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