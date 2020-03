Corinthians abre venda de ingressos para partida decisiva contra o Ituano

Em situação delicada no Campeonato Paulista, o Corinthians enfrenta o Ituano no próximo domingo, em Itaquera, pela 10ª rodada. Contando com o apoio do torcedor para sair da má fase, a diretoria alvinegra iniciou a venda de ingressos para o duelo nesta quinta-feira.

As entradas estão disponíveis no site https://www.ingressoscorinthians.com.br/, tanto para associados do programa Fiel Torcedor, como para o público geral. Os preços variam entre R$ 40,00 e R$ 90,00.

Fiel, a partir desta quinta-feira (12) os ingressos para o jogo do Timão contra o Ituano, domingo (15) na @A_Corinthians, estão à venda também nas bilheterias, além da internet – para sócios do @fieltorcedor e não-sócios! #VaiCorinthians Saiba mais 👇👇https://t.co/p4urfb5L15 — Corinthians (@Corinthians) March 12, 2020

Sócios-torcedores tem até sábado, às 23h59, para adquirir o ingresso, enquanto o restante dos corintianos têm a opção até o intervalo do jogo.

Além da internet, há pontos físicos de venda: Parque São Jorge, lojas Poderoso Timão do Shopping Tucuruvi, Poderoso Timão do Shopping Tietê Plaza, Poderoso Timão da Rua Augusta e portão A do Arena Corinthians.

Confira o preço de todos os setores da partida entre Corinthians e Ituano:

Norte: R$ 40,00 (meia-entrada R$ 20,00)

Sul: R$ 54 (meia-entrada R$ 27,00)

Leste Superior Lateral: R$ 54 (meia-entrada R$ 27,00)

Leste Superior Central: R$ 54 (meia-entrada R$ 27,00)

Leste Inferior Lateral: R$ 54 (meia-entrada R$ 27,00)

Leste Inferior Central: R$ 74 (meia-entrada R$ 37,00)

Oeste Superior: R$ 64 (meia-entrada R$ 32,00)

Oeste Corner: R$ 70 (meia-entrada R$ 35,00)

Oeste Inferior: R$ 90 (meia-entrada R$ 45,00)