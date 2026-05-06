Corinthians tem retorno de trio para jogo contra o Santa Fe na Libertadores; veja escalações

O Corinthians está escalado para o jogo desta quarta-feira contra o Santa Fe, compromisso da quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, no qual o Timão pode confirmar a vaga no mata-mata. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Nemesio Camacho El Campín, em Bogotá (COL).

⚫⚪ Escalação do Corinthians

Para esta partida, o técnico Fernando Diniz terá os reforços de André, Matheuzinho e Gustavo Henrique, que cumpriram suspensão contra o Mirassol, no domingo. Os três começam como titulares. O ataque, por sua vez, segue com Lingard e Yuri Alberto titulares.

Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Lingard e Yuri Alberto.

Técnico: Fernando Diniz

Desfalques: João Pedro Tchoca (dores no púbis), Memphis Depay (transição física), Kayke (cirurgia no joelho esquerdo), Charles (lesão no calcanhar direito), Hugo (cirurgia no joelho direito), Alex Santana (não inscrito na Libertadores), Vitinho (dores no quadril) e Allan (preservado por não poder atuar na altitude por traço falciforme).

O #VestiárioDoTimão já está pronto aqui na Colômbia para mais uma noite de CONMEBOL Libertadores, Fiel! 🖤🤍 📸 Gustavo Vasco / Corinthians#SFExSCCP#VaiCorinthians pic.twitter.com/VtBrwzkfIq — Corinthians (@Corinthians) May 6, 2026

⚪🔴 Escalação do Santa Fe

Mosquera; Helibelton Palacios, Olivera, Moreno e Mafla; Torres Rojas, Toscano e Fernandez; Perlaza, Rodallega e Nahuel Bustos.

Técnico: Pablo Repetto

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Como chegam as equipes?

O Corinthians entra em campo com a chance de confirmar a vaga antecipada nas oitavas de final da Libertadores. A equipe comandada por Fernando Diniz lidera o Grupo E, com nove pontos. Com três vitórias em três jogos, o Timão defende os 100% de aproveitamento no torneio. Na última rodada, venceu o Peñarol em casa.

Já no Brasileiro, a equipe vive situação diferente e vem de derrota para o Mirassol no último domingo, resultado que encerrou uma sequência invicta de sete jogos sob o comando de Diniz e recolocou a equipe na zona de rebaixamento. O time alvinegro figura na 17ª posição da tabela, com apenas 15 pontos.

Do outro lado, o Santa Fe vem de vitória no Campeonato Colombiano, no qual disputa as quartas de final contra o America de Cali no fim de semana. Em contrapartida, na Libertadores, passa por situação oposta e aparece na lanterna do grupo, com apenas um ponto conquistado em três rodadas. Em seu último compromisso no torneio, perdeu do Platense.

Arbitragem de Santa Fe x Corinthians

Árbitro: Kevin Ortega (PER)

Assistentes: Michael Orue (PER) e Jesus Sanchez (PER)

VAR: Carlos Orbe (EQU)