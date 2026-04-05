Corinthians faz seis mudanças e terá Lingard titular contra o Inter; veja escalações

O Corinthians está escalado para o duelo decisivo de logo mais, contra o Internacional, válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Pressionado, o técnico Dorival Júnior fez mudanças em todos os setores do campo e promoveu a entrada de Lingard no time titular.
Corinthians e Internacional se enfrentam logo mais neste domingo, às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).
Corinthians com retornos
O Corinthians tem mudanças em todos os setores do campo para encarar o Inter, a começar já pelo gol. De volta após a data Fifa, o goleiro Hugo Souza retoma a titularidade. Já na lateral esquerda, Angileri substitui Matheus Bidu, suspenso.
No meio-campo, as novidades são duas. Raniele retorna de suspensão e ocupa a vaga de Allan, enquanto Matheus Pereira entra na vaga anteriormente ocupada por Charles e Carrillo começa no banco. Por fim, no ataque, Lingard ganha sua primeira oportunidade como titular.
A escalação do Corinthians tem: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Angileri; Raniele, Matheus Pereira, André e Bidon; Lingard e Yuri Alberto.
- Desfalques: Allan e Matheus Bidu (suspensos), Kaio César (inflamação perifibrótica no músculo posterior da coxa direita), Hugo (cirurgia no joelho), Memphis (estiramento no músculo anterior da coxa direita) e Gui Negão (estiramento na posterior da coxa direita).
A escalação alvinegra para a partida contra o Internacional! 📋
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— Corinthians (@Corinthians) April 5, 2026
Inter escalado
Do outro lado, o Internacional terá dois retornos importantes. No gol, Rochet retoma a vaga de titular após a data Fifa e, no ataque, Vitinho também volta ao 11 inicial após cumprir suspensão na última rodada. Alan Patrick, por sua vez, começa no banco por opção técnica de Pezzolano.
O Internacional vai a campo com: Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel, Matheus Bahia e Bernabei; Villagra e Paulinho; Vitinho, Carbonero e Borré.
- Desfalques: Félix Torres (emprestado pelo Corinthians), Bruno Tabata (protocolo de concussão), Benjamin e Kayky (transição física).
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Como chegam as equipes?
O técnico Dorival Júnior está pressionado no comando do Corinthians. O Timão já não vence há oito jogos, com três derrotas e cinco empates, e o jogo deste domingo pode ser decisivo para o futuro do treinador. No Brasileiro, a equipe alvinegra ocupa a 15ª posição, com 10 pontos. Do outro lado, o Inter também está perto do Z4 e figura no 16º posto, com nove pontos.
Arbitragem de Corinthians x Internacional
- Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
- Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)
- VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)