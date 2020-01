Entenda como Pedrinho pode ser beneficiado por modelo de Tiago Nunes

O Corinthians não contará com Pedrinho no início da temporada, porém o jogador é visto com uma das lideranças técnicas do Corinthians e deve ser titular sob o comando de Tiago Nunes.

Em 2019, um dos grandes debates sobre a escalação do Timão girava em torno do posicionamento de Pedrinho. O jogador não esconde que prefere atuar centralizado, como um meia armador. No entanto, Fábio Carille costumava escalá-lo aberto pela direita.

Com Dyego Coelho, no final da temporada, Pedrinho passou a atuar centralizado e seu rendimento melhorou. O meia terminou o ano em alta, chegando ao seu ano mais artilheiro desde que subiu aos profissionais, com sete gols marcados.

Para 2020, o Corinthians contratou Luan, que deve ser posicionado pelo centro do campo, atrás do centroavante. Dessa forma, Pedrinho teria que ser novamente deslocado para a faixa lateral. No entanto, o modelo de jogo de Tiago Nunes pode potencializar o desempenho do jogador.

Isso porque, no Athletico Paranaense, o técnico utilizava os laterais como responsáveis por gerar amplitude no campo de ataque. Enquanto isso, os meias pelo lado “flutuavam” por dentro, se aproximando do armador e do centroavante. Caso repita o modelo no Corinthians, Tiago Nunes posicionaria Pedrinho em uma posição na qual o jogador se sente mais confortável, podendo explorar sua qualidade de finalizações de média e longa distância.

Em sua primeira entrevista coletiva como técnico do Corinthians, concedida na segunda-feira, Tiago Nunes falou sobre Pedrinho. O técnico elogiou a polivalência do jogador, porém não adiantou como pretende escalá-lo.

“Pedrinho tem condição de jogar dos dois lados, tem qualidade técnica para isso. Ele tem dificuldade no confronto, no choque, é um jogador que precisa estar bem mentalmente e ocupar os espaços para fugir desse choque. Ainda não defini como ele vai jogar. Ele tem qualidade para jogar nas duas, mas pode fazer composição com dois meias ou vir de fora. Depende de como ele vai se encaixar”, analisou.

O Corinthians permanece na cidade de São Paulo até o dia 12, quando viaja aos Estados Unidos para a disputa da Florida Cup. Primeiro, o time enfrenta o New York City FC, no dia 15, e, na sequência, terá pela frente o Atlético Nacional-COL, no dia 18.