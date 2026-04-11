Entenda como Diniz planeja potencializar jogo ofensivo do Corinthians

O técnico Fernando Diniz teve a estreia dos sonhos pelo Corinthians com a vitória por 2 a 0 sobre o Platense na última quinta-feira, na Argentina, pela primeira rodada da Copa Libertadores. O time cresceu no segundo tempo e conseguiu o resultado positivo, quebrando um jejum de nove jogos sem vencer.

O Timão, porém, não teve um desempenho ofensivo de encher os olhos. A equipe alvinegra deixou o gramado em Buenos Aires com apenas três grandes chances criadas e seis finalizações, segundo dados do Sofascore. A falta de criatividade foi um dos problemas recentes do time durante o longo jejum, e Fernando Diniz planeja mudar tal panorama.

Para potencializar estratégias no sistema ofensivo, o treinador pode apostar no jogo de mobilidade, dando liberdade aos meias e atacantes para flutuaram e alternarem posições no campo de ataque. Neste sentido, alguns atletas podem ganhar maior protagonismo, como Garro e Breno Bidon.

"Isso é uma característica que faz parte do meu trabalho, e vamos precisar treinar em todos os aspectos, em todas as fases do jogo, fazer ajustes de marcação. Com o tempo que tivemos, dei uma ênfase maior no jogo defensivo [contra o Platense], para tentar sustentar uma marcação mais alta, o que conseguimos em boa parte do tempo. E colocar um pouco mais do jogo de mobilidade. Eu acho que a equipe vai se beneficiar. Tenho jogadores com características muito particulares, que gostam da posse. O Garro é um deles. Mesmo com pouco tempo, ele já se beneficiou com o pouco que tivemos nesse jogo de posse. O Bidon é outro. Muitos jogadores aqui têm facilidade para esse jogo. E o jogo de mobilidade serve para determinados momentos", explicou o comandante.

O plano de Fernando Diniz, entretanto, deve ser implementado por Diniz de maneira gradual, uma vez que não acontece da noite para o dia. Entre Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, o Corinthians terá pouco de preparação entre as partidas até a pausa para a Copa do Mundo, em junho deste ano.

"Quando o rival joga com a linha muito baixo, às vezes precisamos de um jogo mais posicional, porque não tem muito espaço para gerar movimento. Vamos trabalhar em todas as frentes, mas o jogo de mobilidade requer um treinamento constante. As circunstâncias vão tornando o time melhor, com um jogo mais aberto. Não é um jogo de liberdade só. Dá mais trabalho para treinar, arrumar combinações diferentes. Fica um pouco mais caótico, mas é um caos que o time consegue ter domínio. Requer treinamento, e a evolução é constante. Vamos trabalhar aos poucos, é uma coisa bem vagarosa. Nesse meu primeiro momento aqui, não teremos tempo para treinar, pois não vai ter nenhuma semana livre até a parada, mas é algo que deve acontecer de maneira paulatina", completou.

"Talento raro"

Rodrigo Garro, como citado por Diniz, é um dos nomes que mais pode se beneficiar com os planos de Diniz para melhorar a produção do sistema ofensivo. Isso foi visto já no jogo contra o Platense, quando o argentino teve liberdade de movimentação e terminou o jogo com duas assistências.

Não à toa, o camisa 8 foi muito elogiado pelo técnico na coletiva de imprensa. Ele encontrou dois passes em profundidade na medida para os gols de Kayke e Yuri Alberto, que selaram a vitória do Timão.

"O Garro é um talento raro que o Corinthians tem. Ele estava passando por uma fase não tão brilhante como já foi aqui. Acho que tem tudo para recuperar. É muito talentoso. Vou fazer de tudo o que eu puder para deixá-lo à vontade e inserir as ideias que eu tenho", disse o comandante em entrevista coletiva.

Yuri pede "variedades" no ataque

O atacante Yuri Alberto demonstrou otimismo com a chegada de Diniz. O atacante, que sequer saberia se estaria em campo na última quinta-feira devido a uma dor de dente, entende que o Corinthians precisa de mais movimentações e alternativas no ataque para a sequência da temporada.

O camisa 9, inclusive, citou a possibilidade de dar mais liberdade a Rodrigo Garro, como aconteceu no triunfo contra o Platense.

"Meu primeiro contato com ele [Diniz], em situações de campo, foi hoje, porque eu não participei dos outros dois treinos. Mas eu espero que ele possa nos ajudar, para podermos ter algumas variedades, jogadas assim, para que possamos ter um pouco mais de profundidade, como foi hoje", avaliou o jogador.

"O Garro com mais liberdade de achar essas bolas em que ele é muito bom, para ele receber essas bolas ali na última linha e ajudar no ataque, como foi a jogada do Kayke e no meu gol também. Para poder criar um pouco mais, variar um pouco mais, para não ficar como nos últimos jogos. Estava manjado já. Espero que ele possa nos ajudar bastante", concluiu.

Próximos jogos do Corinthians

Corinthians x Palmeiras (11ª rodada do Brasileirão)

Data e horário: 12/04 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Corinthians x Santa Fé-COL (segunda rodada da Libertadores)

Data e horário: 15/04 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)