Enfim, Gustavo Mosquito fez sua estreia como jogador profissional

A tentativa de buscar o empate contra o São Caetano, Fábio Carille resolveu dar chance a Gustavo Mosquito no último domingo. O veloz ponta esquerda do Corinthians colocou correria pelo seu setor e por pouco não marcou um gol de cabeça.

O que pouca gente sabe é que essa foi a primeira partida oficial do atacante de 21 anos no futebol profissional. Após tanto se destacar nas categorias de base do Coritiba, Mosquito enfrentou um enorme imbróglio com a diretoria do Coxa, o que impediu sua utilização no time de cima.

“Eu acho que aos poucos a gente vai se adaptando, melhorando. Eu nunca tinha jogado no profissional, a minha estreia oficial foi hoje. A torcida vai gritar, vai incentivar, mas a gente tem que manter a cabeça no lugar e fazer o que o professor pedir”, comentou o jovem, que fez sua estreia diante de mais de 30 mil pessoas na Arena Corinthians.

“Muito feliz. Ano passado foi um ano muito ruim para mim, fiquei sem jogar o ano todo. Poder estrear diante dessa torcida maravilhosa e vestir essa camisa de peso é muito importante. É o primeiro jogo, ainda temos que acertar alguns detalhes, melhorar muito, mas acho que apresentamos um bom futebol”.

Apesar de demonstrar muita força de vontade, Gustavo Mosquito sabe que ainda precisa de entrosamento. Contratado no ano passado, ele viu a equipe corintiana sofrer uma verdadeira mutação nessa janela de transferências.

“A gente vai se entendendo aos poucos. Muitos jogadores novos chegaram agora, aos poucos a gente vai treinando, vai se entendendo e vai melhorando”, explicou, sem esconder que nem mesmo fisicamente se encontra nas condições ideais.

“Falta alguma coisinha. É o primeiro jogo. A perna pesa, mas está tranquilo, a gente fez uma pré-temporada boa, que me ajudou bastante”, concluiu.

