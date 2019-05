Empresário de Sornoza critica ausência do meia em lista do Equador

O empresário do meia Júnior Sornoza, do Corinthians, demonstrou sua insatisfação com a ausência do atleta na lista dos convocados do Equador para a Copa América. Por meio do Instagram oficial da sua agência de atletas, Bernardo Escansette listou os feitos do armador corintiano nestes cinco meses de temporada e pediu que o jogador não ficasse desanimado.

“Feitos de @juniorsornoza, por enquanto, em 2019: campeão Paulista, passe para gol do título, líder de assistências (9), 1º equatoriano da história do Corinthians. Será que tudo isso não representa nada para o seu país? Levanta a cabeça, Sornoza. Sua hora vai chegar”, escreveu a postagem.

O anúncio feito nesta segunda-feira reduziu a pré-lista de 40 nomes para os 23 que atuarão no torneio em território brasileiro. Sornoza estava entre os 40, mas, como não havia sido chamado para os últimos amistosos, vivia a expectativa para saber se seria mantido.