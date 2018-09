Em treino sem titulares, Corinthians testa pontaria antes de definir time

Ainda sem contar com os atletas que foram titulares na última quarta-feira, contra o Flamengo, o Corinthians fez um trabalho leve sob a chuva que caiu na capital paulista na tarde desta sexta-feira, no CT Joaquim Grava, o penúltimo antes de encarar o SPort, no domingo, às 19h (de Brasília), em Itaquera. Com apenas 12 atletas de linha aptos a participar do treinamento, o foco ficou mais para as finalizações, que ocuparam toda a metade final da atividade comandada pelo técnico Jair Ventura.

Apareceram no gramado os nomes que atuaram em um breve coletivo contra os reservas da equipe sub-20, na quinta-feira, além do meia Pedrinho e do atacante Roger. Thiaguinho, que reforçou a equipe de juniores na quinta, também esteve no gramado, compensando a ausência de Emerson Sheik, reservado a um trabalho na parte interna do CT. Sem os principais atletas, porém, a definição da equipe ficou para a manhã deste sábado, em treino fechado a ser realizado no local.

Depois de um aquecimento, os atletas se deslocaram para um treinamento de toques curtos em campo reduzido, tentando manter a posse de bola. Na sequência, os laterais foram posicionados para cruzar e o restante para finalizar dentro da área, qualquer que fosse a posição dos jogadores.

A atenção ficou voltada para nomes como o meio-campista Ángelo Araos, o armador Mateus Vital e o atacante Sergio Díaz jovens que podem ser opção caso Jair queira dar um descanso aos seus atletas. Com bom aproveitamento, o lance mais marcante foi um voleio do paraguaio Díaz, que acabou mandando por cima do gol de Walter.

Em recuperação de uma lesão na coxa direita, Mantuan apareceu no gramado pela primeira vez desde o final de semana e correu ao redor dos campos, acompanhado de perto pelo auxiliar Fabrício Ramos. A expectativa, no entanto, é que ele só fique à disposição na próxima semana, contra o Internacional, também na Arena.

Com 30 pontos conquistados na competição, o Alvinegro tenta encostar na parte de cima da tabela e afastar de vez o perigo de rebaixamento para a segunda divisão. Caso vença os pernambucanos, a equipe abrirá nove pontos do rival e conquistará tranquilidade para trabalhar com a primeira semana sem jogos desde a volta da Copa do Mundo.