Em treino dividido por setores, Corinthians testa pontaria no CT

O Corinthians continuou na manhã desta sexta-feira a sua preparação para encarar o Internacional, às 16h (de Brasília) do domingo, na Arena, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aproveitando ao máximo a semana cheia para treinamentos que teve à disposição, o técnico Jair Ventura usou o tempo com os atletas para fazer trabalhos setorizados e treinar a pontaria do elenco.

Depois de um longo aquecimento, com direito a uma “roda de bobinho” e um trabalho de passes curtos que lembra a brincadeira tradicional das pessoas que jogam futebol profissional ou não, o treinador separou a equipe entre a linha de quatro defensores e os seis atletas responsáveis pela armação do meio para frente.

Formado por Fagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar, o quarteto recebeu atenção especial do auxiliar técnico Fabinho, trabalhando posicionamento e saída de jogo pelos lados. Pouco depois, apenas os zagueiros centrais foram posicionados pelo profissional da comissão técnica para trabalhos de coordenação dos movimentos.

Uma cena inusitada se deu quando o jovem Franklin, do sub-20, percebeu que os cinco zagueiros disponíveis no elenco (Léo Santos, Henrique, Pedro Henrique, Marllon e Vilson) conversavam com Fabinho. Aparentemente sem saber onde devia ficar, ele atravessou o campo em direção ao grupo, mas parou a cerca de 2m de distância da roda, tentando ouvir o que era conversado.

Enquanto os goleiros reservas defendiam com razoável facilidade no treino de finalização dos jovens chamados para completar a atividade, laterais, volantes, meias e atacantes trabalhavam finalização no campo localizado mais próximo ao hotel. A ideia era que o atleta chegasse à linha de fundo e cruzasse para um companheiro chutar a gol.

Mesmo sem a separação dos 11 titulares como ocorrera nos dois dias anteriores, o Alvinegro deve ter a formação treinada com Cássio; Fagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar; Gabriel e Douglas; Romero, Jadson, Mateus Vital e Clayson. Ralf, suspenso, está do duelo.