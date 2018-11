Em semana de Majestoso, Timão relembra triunfo no Derby há um ano

Vivendo semana de clássico contra o São Paulo, o Corinthians aproveitou a segunda-feira de folga para relembrar o confronto contra o Palmeiras, realizado há exatos um ano, em 5 de novembro de 2017, quando superou o Alviverde por 3 a 2 na Arena Corinthians com 46.090 torcedores presentes.

Na ocasião, as duas equipes chegaram ao Derby disputando o título do Campeonato Brasileiro e o Timão tinha cinco pontos de vantagem antes da partida. Após o triunfo sobre seu maior rival, o Alvinegro aumentou a diferença de pontos em relação ao vice-líder e arrancou para a conquista do heptacampeonato brasileiro.

Apesar da comemoração, o Corinthians vive situação oposta nesta temporada. Enquanto está em um ano decepcionante, a equipe do Parque São Jorge vê o Palmeiras na liderança da Série A com cinco pontos a mais que o segundo colocado Internacional e o São Paulo, rival da próxima rodada, ocupa a quarta colocação.

No próximo sábado, dia 10 de novembro, às 17 horas (de Brasília), o time de Jair Ventura recebe o Tricolor em partida da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Corinthians.