Em nota oficial, Corinthians lamenta confusão em eleição

Um dia após as confusões na eleição para presidente e conselheiros, o Corinthians emitiu comunicado lamentando o ocorrido no Parque São Jorge. Além disso, o Timão destacou que tinha uma equipe de segurança no local para evitar confusões e que avisou as autoridades solicitando policiamento.

No comunicado, a nova diretoria do Alvinegro disse estar tentando identificar os envolvidos no incidente para que eles possam ser punidos. A nota ainda destaca um pedido de desculpa ao jornalista Flávio Ortega, que acabou sendo agredido.

Confira a nota na íntegra:

“O Sport Club Corinthians Paulista lamenta profundamente o episódio ocorrido após a apuração da eleição para Presidente e Conselheiros que aconteceu no sábado (03 de fevereiro de 2018).

O clube que contava com um corpo de segurança especialmente montado para a eleição comunicou todas as autoridades solicitando policiamento para o dia do evento.

O presidente Andrés Sanchez, que assumiu o cargo após a eleição, ligou pessoalmente ao repórter Flávio Ortega dos canais ESPN, se desculpando pelo fato e lamentando o ocorrido.

Como o acontecimento foi público e com vasto material colhido pela imprensa, o Corinthians espera que os invasores sejam identificados e punidos pelas autoridades.

O Sport Club Corinthians Paulista também espera que situações como essas não se repitam”.