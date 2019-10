Em busca de espetáculo, Avelar comemora sétimo gol na temporada

Nesta quarta-feira (2), o Corinthians venceu a Chapecoense na Arena Condá por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro, mas sem apresentar um bom futebol. Após a partida, o lateral Danilo Avelar, autor do gol decisivo, falou sobre o nível técnico apresentado pelo Timão e afirmou que a equipe vai procurar melhorar nesse quesito, mas grantiu que prefere conquistar o resultado positivo mesmo sem jogar bem.

“Óbvio que o torcedor, a gente, o telespectador gosta de ver espetáculo, um time jogando maravilhosamente bem para sair com a vitória. Isso é o que todo mundo deseja. Mas é complexo na hora do jogo, tem o adversário, chuva que pode atrapalhar, talvez no dia as coisas não se encaixem. Nos últimos jogos a gente não vem apresentando um futebol de aplausos, de encher os olhos, mas futebol é resultado. Vamos buscar melhorar, buscar o espetáculo, que é o que o torcedor quer, mas se a gente jogar assim, ganhar todos os jogos e for campeão, estou satisfeito”, declarou.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Com o tento, Avelar balançou as redes pela sétima vez na temporada e se tornou o terceiro artilheiro do clube alvinegro no ano, junto a Mauro Boselli e Clayson. No entanto, o camisa 35 garantiu que sua prioridade não é marcar gols.

“Vou continuar fazendo primeiro minha parte, que é proteger o gol e dar suporte ofensivo. Quando der, quietinho, vou para a área fazer meus golzinhos, mas não é minha primeira função. Vou continuar comendo pelas beiradas e quando der surpreendo”, completou o jogador de 30 anos.

Com o triunfo, o Corinthians se igualou ao Santos com 41 pontos e ocupa a quarta colocação no Brasileirão. Pela próxima rodada, os comandados de Fábio Carille visitam o Grêmio, em Porto Alegre (RS), no domingo (6), às 19h (de Brasília).