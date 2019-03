Duílio viaja a Espanha para fechar com Guilherme Arana

Após quase dois meses de duração, a novela envolvendo o Corinthians e o lateral esquerdo Guilherme Arana parece estar próxima de um final feliz. Isso porque, conforme publicado pelo jornal Estadio Deportivo e confirmado pelo clube paulista à Gazeta Esportiva, o diretor de futebol Duílio Monteiro Alves está a caminho da Espanha para bater o martelo e oficializar o retorno do jogador, que atualmente defende o Sevilla.

Desde que surgiram os primeiros rumores a respeito da transferência, nenhum representante alvinegro havia viajado a Europa, o que aumenta ainda mais a possibilidade de um acordo. Agente do atleta, Leonardo Cornacini é quem conduz as negociações, fazendo a ponte entre o o Timão e os diretores rojiblancos.

Segundo a publicação, o investimento do Corinthians será de aproximadamente 8 milhões de euros (cerca de R$ 34 milhões), tal como já havia sido definido antes entre as partes. O problema para que a o negócio se concretizasse era a forma de pagamento proposta pelos brasileiros, que não agradava aos espanhóis. O valor, portanto, é inferior ao investido pelos sevillistas no início do ano passado, quando pagaram 11 milhões de euros na compra do lateral.

Campeão brasileiro pelo Timão em 2017, Arana chega para ser titular. O jogador de 21 anos de idade, inclusive, ganhará a vaga de Gabriel na lista de inscrição do Campeonato Paulista, já que volante segue em recuperação de uma lesão no tendão adutor da perna direita, que o obrigou a passar por uma cirurgia no meio de fevereiro, e só deve retornar aos gramados daqui dois meses. À espera de mais um reforço, como Arana, o clube segue sem preencher a lacuna deixada pelo meio-campista na relação.