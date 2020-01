Duílio se desculpa por polêmica na apresentação de Cantillo no Corinthians

O diretor de futebol do Corinthians Duílio Monteiro usou suas redes sociais, na tarde desta sexta-feira, para se desculpar por colocação durante a coletiva de apresentação do volante Víctor Cantillo. Antes de entregar a camisa do Timão ao colombiano, o dirigente disse ao jogador que: “24 aqui não”.

O novo reforço do Alvinegro utilizava a camisa 24 no Junior Barranquilla e ao chegar ao Brasil recebeu o número 8 do Alvinegro.

Confira o pedido de desculpas de Duílio:

“Boa tarde a todos, em primeiro lugar eu queria me desculpar pela brincadeira infeliz e informal que fiz antes da apresentação do atleta Víctor Cantillo. O Corinthians é o time do povo, é o time das minorias, é o time de todos, e sempre usa sua marca a favor de campanhas contra qualquer tipo de preconceito”, escreveu

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

“Não temos nenhum problema com o número 24. Em 2012, quando também era diretor de futebol, fomos campeões invictos da Libertadores; e nosso goleiro Cássio, um dos maiores ídolos de toda a nossa história, usou essa camisa. Cantillo usará a 8 em homenagem a Freddy Rincón, um meio-campista, também colombiano, campeão do mundo em 2000 e um grande ídolo de nossa história. Quero deixar claro que tenho total respeito por tudo e todos. Um abraço”, completou.