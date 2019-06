Duílio elogia Corinthians após derrota e descarta priorizar Sul-Americana

A atuação do Corinthians na noite desta terça-feira, contra o Flamengo, no estádio do Maracanã, rendeu elogios da crítica e dos próprios jogadores, reverberando também na avaliação da diretoria. Para Duílio Monteiro Alves, diretor de futebol alvinegro, o Timão teve uma digna apresentação no Rio de Janeiro e agora briga pelo Campeonato Brasileiro e pela Sul-Americana, as duas competições que restaram.

“Sem dúvida, não serve de consolo, mas a gente fica contente pelo desempenho do time. Infelizmente hoje (terça) a bola não entrou e a gente acabou sendo eliminado”, comentou o dirigente corintiano, que viu mais competência do adversário do que azar alvinegro.

“Não sei se por não ter feito o resultado lá. Hoje (terça) não fizemos também, três bolas na trave, algumas defesas do goleiro, infelizmente a bola não entrou e fomos eliminados”, continuou Duílio, que negou chance de priorizar uma das competições restantes.

“Neste início, pelo menos, não priorizamos. Trabalhamos com um grupo maior, com mais qualidade, com a distância dos jogos a gente conseguiu usar o elenco todo nos últimos dois jogos”, observou, antes de concluir o seu raciocínio.

“Infelizmente, como eu falei, ficamos de fora, tivemos uma evolução e vemos que dá para brigar na parte de cima”, concluiu Duílio, que retorna com a delegação nesta quarta-feira, data em que o elenco inicia a preparação para encarar o Cruzeiro, no sábado, às 19h (de Brasília), fora de casa.

O Timão tem ainda outro jogo do Nacional, contra o Santos, no dia 12, na Vila, antes da parada para a Copa América. O torneios só serão retomados na segunda quinzena de julho.