Duílio confirma acerto com Zeca, e Corinthians aguarda decisão judicial

Nesta terça-feira, representantes das oito equipes classificadas para a próxima fase do Campeonato Paulista compareceram à Federação Paulista de Futebol para a realização de um conselho técnico, que definiu as datas e horários dos jogos de ida e volta das quartas de final. No entanto, o principal assunto da entrevista concedida por Duílio Monteiro Alves, diretor de futebol do Corinthians, não esteve relacionado aos confrontos contra o Bragantino, e sim ao provável mais novo reforço do time: o lateral Zeca, ex-Santos, que pode ser anunciado em breve.

O jogador, que já realizou exames médicos, aguarda apenas a confirmação da decisão judicial relacionada ao imbróglio com o Santos para assinar contrato. Duílio, porém, assegura que o Timão mantém toda a cautela para oficializar o acerto. “Enquanto não está assinado, não posso dar como contratado. O processo está sendo feito e a gente imagina que nas próximas horas, ou até hoje à noite, a gente já tenha ele contratado”, declarou.

A diretoria corintiana iniciou as conversas há mais de 30 dias e, agora, trata do assunto apenas com o atleta e seu empresário. A liminar concedida nesta segunda-feira tornou o jogador livre de seu contrato com o Peixe e apto a assinar com qualquer outro clube, mas o Timão continua no aguardo para confirmar se a mesma não será cassada.

“O Corinthians se preocupa [com uma possível cassação da liminar], mas nosso departamento jurídico analisou e nos informou que a chance de isto acontecer é mínima. O clube está se garantindo por meio de contratos e outras maneiras para que, caso isto ocorra, não tenha nenhum tipo de prejuízo”, garantiu o diretor. “A situação jurídica é de responsabilidade integral do atleta e de seu empresário”, completou.

Duílio também confirmou que, junto ao presidente Andrés Sanchez, já informou o Santos da negociação, por meio de conversas com o ex-jogador William, que atualmente desempenha o cargo de diretor de futebol do clube praiano. Em contrapartida, revelou que não há qualquer tipo de negociação em troca de Zeca, algo que poderia acontecer em função do interesse santista no meia Marquinhos Gabriel e no atacante Lucca.

Por fim, segundo o dirigente corintiano, a chegada de Zeca não está atrelada a uma possível frustração com o rendimento de Juninho Capixaba, contratado no início desta temporada. Trata-se de uma necessidade do time em se reforçar da melhor forma possível. “O Corinthians tem que se reforçar. O Juninho é um grande jogador, de 23 anos, como é o caso do Zeca, e também joga nas duas laterais. Mas temos que contratar em cima de boas oportunidades e grandes jogadores que estejam no mercado”, finalizou.