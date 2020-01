Duílio comenta situação de Cantillo e projeta estreia no Corinthians

A situação envolvendo o pagamento de Víctor Cantillo está resolvida. Ao menos é o que garantiu o diretor de futebol do Corinthians, Duílio Monteiro Alves. Em entrevista concedida ao programa Fox Sports Rádio, o dirigente do Timão explicou que houve um problema no documento usado para faturar atletas contratados.

“O problema já foi resolvido. Houve um atraso na emissão do Invoice do Junior Brranquilla, que só foi feito no dia 22. Na manhã seguinte, efetuamos o pagamento e isso demora de três a cinco dias úteis. Agora, estamos esperando o dinheiro chegar. Assim que isso acontecer, o Cantillo estará liberado para estrear no Campeonato Paulista”, comentou.

Questionado sobre a possibilidade do volante fazer sua estreia já nesta quinta-feira, em partida válida pela terceira rodada do Paulistão, Duílio evitou garantir a presença, mas se mostrou esperançoso.

“Então, eu acredito que não vamos ter nenhum problema, mas não gosto de dar certeza porque não depende apenas de nós. Eu diria 99,9% de certeza que ele estará em campo na quinta-feira. Imagino que contra o Santos, no domingo, as chances são ainda maiores”, destacou.

Depois de sofrer para conquistar um ponto contra o Mirassol, fora de casa, o Corinthians terá pela frente a Ponte Preta, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli. Com quatro pontos somados, os comandados por Tiago Nunes estão na primeira posição do Grupo D.