Duílio banca Loss mesmo em caso de derrota na quarta para o Bahia

O diretor de futebol do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, assegurou que não há chance de demissão do técnico Osmar Loss independentemente do que acontecer na partida contra o Bahia, em Salvador, na quarta-feira. De acordo com o dirigente, que usou os desfalques e o pouco espaço de tempo para treinar para embasar suas palavras, Loss terá a parada da Copa do Mundo para ajeitar o time.

“Ele está mantido independente do resultado. é lógico que buscamos uma vitória, que será importante nesse momento, pela tabela, mas essa opção não existe, a gente confia no trabalho dele”, disse Duílio, recuperado de um problema médico, que pontuou, porém, a má atuação da equipe contra o Vitória, na noite deste sábado, na Arena.

“Como coloquei, ele não teve tempo para trabalhar, não temos tido nem tempo de treinar. Fizemos bons jogos em que a equipe não entrou, hoje (sábado) não fomos bem, mas é preciso de tempo. Essa opção (demissão) está descartada”, avaliou o diretor, reconhecendo que a saída de Fábio Carille para o Al Wehda ainda pesa no clube.

“Não só do treinador, mas da comissão técnica, isso envolve dia a dia. Temos claro que o trabalho que o Loss vem fazendo é uma sequência do Carille, ele não teve nem tempo para treinar. Podemos considerar oito jogadores que poderiam estar titulares e estão fora, isso é importante. São diversos fatores, sabemos que tem que ter calma. Essa parada da Copa será importante para que todos voltem e ele comece a colocar o trabalho dele”, observou.

O discurso de prestígio envolve todos os responsáveis por gerir o clube, que encaram o fato de o Timão estar com o segundo semestre encaminhado como determinante para essa paciência. “A gente sabe que existe pressão, no Corinthians mais ainda, mas sempre teve isso quando foi mantido o Tite, quando o Fábio (Carille) foi questionado, a gente sabe que o caminho é dar tempo para o treinador trabalhar”, concluiu Duílio.