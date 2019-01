Duílio atualiza os bastidores de todas as negociações do Corinthians

O Corinthians já contratou sete reforços para a temporada 2019, mas segue vivo no mercado. Além da expectativa por Manoel e Vagner Love, o clube ainda tem conversas em andamento para emprestar jogadores como Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto e Moisés.

Na noite desse sábado, após o empate do Corinthians no amistoso com o Santos, na Arena, o diretor de futebol do Timão, Duílio Monteiro Alves, atualizou todas as informações sobre os bastidores do departamento de futebol.

Entre os destaques, o dirigente negou que Manoel tenha solicitado auxílio-moradia para jogar no Corinthians, excluiu o Fluminense da briga por Marquinhos Gabriel, admitiu que Jonathas pode deixar o clube, recusou interesse em Rodriguinho e adiantou que o futuro de Moisés deve ser definido nessa segunda-feira.

Veja o que Duílio disse sobre casa negociação do Corinthians:

Manoel

“Caminhou bem. A gente escutou na sexta-feira alguns números que não são verdadeiros. É importante deixar claro que o Manoel está fazendo um esforço para vir, o empresário também, os números não são reais, mas chegamos a um acordo. Claro que só quando está assinado podemos dizer que o jogador vem mesmo, mas esperamos no começo da semana, terça ou quarta, que ele venha a São Paulo. Correndo bem, pode ser reforço”.

Vagner Love

“A gente teve realmente uma conversa, mas ele está numa situação com o clube atual dele, ainda tentando a rescisão do contrato, buscando a saída, estão com problemas de valores, então a gente aguarda para ver se é viável que ele venha ou não. Antes disso, não podemos adiantar nada, porque não depende do Corinthians”.

Marquinhos Gabriel

“Ele não se adaptou, está tentando uma rescisão lá, parece que hoje ele conseguiu. Existem alguns clubes interessados, a gente está conversando com alguns, inicialmente era o Fluminense, inclusive no negócio com o Sornoza, mas o Fluminense já não tem amis interesse, já tomou outro rumo. Existem outros interessados. Hoje tem mais o Grêmio e o Athletico Paranaense”.

Rodriguinho

“Não conversamos. A gente tem um carinho grande, ele fez história no Corinthians, mas no momento a gente não tem nenhuma conversa com ele, nem com o clube do Egito”.

Jonathas

“A gente vai ver o que vai ser feito, se a gente abre mão de algum ou não”.

“Por enquanto, sim (segue no clube). Não está aqui por questões físicas, mas vamos esperar os próximos dias. Chegando mais alguém… Aí é opção do treinador, se tem intenção de liberar ou não algum jogador”.

Luan

“Luan interessou e interessa ao Corinthians, mas as condições que foram passadas pelo Atlético fizeram com que o Corinthians saísse de cena. Há algum tempo a gente não conversa. Se o assunto voltar, pode ser que a gente faça um esforço para trazer, mas os valores que foram passados, o Corinthians não tem interesse”.

Moisés

“Tem algumas coisas. Tem algumas opções. Interesse do Botafogo, do Bahia. A gente acha que até amanhã (segunda-feira) tem isso definido”.

Giovanni Augusto

“Teve algumas procuras, alguns clubes que não interessou a ele. A ideia é que o Corinthians o empreste novamente, isso já está definido, mas a gente espera alguma possibilidade que agrade tanto ao clube quanto a ele”.

Mais contratações

“A gente está satisfeito com o que tem, mas nunca o ciclo fecha. O Corinthians tem de estar atento a oportunidades de mercado. Tudo que a gente puder fazer para qualificar o elenco, a gente vai fazer”.