Duílio aparece em coletiva e garante permanência de Carille no Corinthians

Depois da derrota do Corinthians para o Cruzeiro, neste sábado, o diretor de futebol Duílio Monteiro Alves apareceu ao lado de Fábio Carille na coletiva pós-jogo para garantir a permanência do treinador. Mesmo há cinco jogos sem vencer e com clima instável, o posicionamento da diretoria corintiana é de manutenção do atual comandante.

“O Corinthians não vai trocar de treinador, o Fábio tem contrato até o fim do ano que vem. A gente sabe que o momento não é bom, não é normal eu vir aqui, mas vim aqui dizer que não existe a possibilidade. Não existe conversa com outro treinador, nada, por isso eu vim”, declarou.

Apesar do mau momento do Timão na temporada, Duílio explicou os seus motivos para manter Carille no comando técnico do clube.

“Por tudo o que ele já fez, pela capacidade, pelo trabalho, pela confiança dos jogadores. O Corinthians ainda está na quarta posição do campeonato e é tricampeão paulista. Por isso, não tem por que trocar treinador. Existe muita especulação de que já teríamos conversado com outro treinador, eu e Andrés. Isso nunca existiu. Claro que com uma derrota vai começar toda essa especulação, isso só atrapalha”

Fábio Carille terá uma semana para ajustar a sua equipe para reencontrar o caminho das vitórias. No próximo sábado, às 17h, o Timão recebe o Santos em Itaquera.

