Duílio ainda busca atacante e avalia início de Tiago Nunes no Timão

O Corinthians vem testando suas novidades na pré-temporada na Flórida, mas o clube ainda não desistiu de dar mais uma opção ao técnico Tiago Nunes. O diretor de futebol do clube, Duílio Monteiro Alves, admitiu que ainda busca um atacante para jogar pelos lados do campo, depois do fracasso na tentativa de acertar com Michael.

“Atacante a gente ainda procura, mas não dá para revelar, para não atrapalhar as negociações e nem criar expectativa. Está difícil, é uma posição que está um pouco em falta, de jogador que tem o drible, mas vamos achar”, declarou.

A longa negociação pelo destaque do Goiás já ficou no passado do Corinthians, apesar de o dirigente ter deixado claro o desconforto com a forma como os esmeraldinos trataram as conversas antes do acerto do atacante com o Flamengo: “Ficamos chateados pela forma que eles (dirigentes do Goiás) conduziram a negociação, mas já passou”.

Enquanto não acerta com um novo reforço, Duílio mantém atenção também com as categorias de base e crê que os garotos vão ter mais oportunidades este ano com Tiago Nunes. Um nome que já cria expectativas é o do jovem Gabriel Pereira. O destaque da Copa São Paulo de Juniores pode pintar no elenco principal do Corinthians. “Estamos monitorando, mas depende do Tiago”.

O dirigente ainda deixou claro que está ciente da necessidade de dar tempo para o novo técnico trabalhar. “Estamos confiantes que o Tiago já vai fazer um grande trabalho. Sabemos que existe um tempo para que o trabalho apareça e o Corinthians tem paciência com isso. Esperamos um futebol um pouco mais vistoso, um pouco mais agressivo, com mais intensidade. Já vemos essa mudança de postura, estamos bem confiantes, mas é logico que tem que ter o resultado”, completou.