Duílio admite que queria Fagner na semifinal, mas avisa: “Não dá para reclamar”

O Corinthians se manifestou pela primeira vez a respeito da convocação do lateral direito Fagner, que vai defender a Seleção Brasileira em dois amistosos no mês que vem e, de quebra, desfalcar o Corinthians em jogos importantes da temporada. Além da semifinal da Copa do Brasil, contra o Flamengo, o defensor ficará fora do Derby contra o Palmeiras, no Allianz Parque, válido pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro.

“Lógico que a gente não fica satisfeito, acho que não adianta reclamar agora, era um calendário previsto, uma data Fifa”, disse o diretor de futebol do clube, Duílio Monteiro Alves, concentrando suas críticas mais na importância do mata-mata, talvez o principal torneio para o Timão no ano.

“A gente não tem o que fazer em relação a isso, mas numa semifinal de Copa do Brasil era melhor que todos os jogadores estivessem nos clubes. Mas não podemos reclamar”, repetiu o dirigente, que colocou sempre a aprovação inicial do calendário como momento determinante para derrubar as críticas.

“Acho que tudo é possível, lógico que não ficamos satisfeitos, até pensando em Copa do Mundo daqui a quatro anos, não sei se alguns convocados o caminho é esse. Mas não dá para criticar, o calendário foi aprovado antes, não há o que fazer agora”, analisou Duílio, exaltando a importância de ter um atleta na Seleção.

“A gente sabe que é importante para o jogador, uma valorização para um atleta e para o clube. Temos jogadores para suprir a ausência, mas por ser uma semifinal de Copa do Brasil, melhor que nenhum clube dos quatro envolvidos perdesse jogadores”, concluiu o diretor corintiano.

Além da semifinal da Copa do Brasil, contra o Flamengo, nos dias 12 e 26 de setembro, o Timão continua vivo também na Copa Libertadores da América. Para avançar às quartas de final, o clube precisa derrotar o Colo-Colo dentro de casa, no dia 29 deste mês, por mais de um gol de diferença.