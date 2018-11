Douglas treina no campo e pode retomar titularidade no Corinthians

Passado o clássico com o São Paulo, o Corinthians já trabalha de olho no confronto diante do Cruzeiro, agendado para às 21h45 de quarta-feira, em Belo Horizonte. Nessa segunda, após o domingo de folga, o elenco do Timão se reapresentou no CT Joaquim Grava.

A grande novidade foi a participação de Douglas em um treino coletivo aos suplentes. O volante foi cortado das duas últimas partidas (Botafogo e São Paulo) por causa de dores na coxa esquerda, mas, nessa segunda, treinou normalmente no campo e mostrou que está recuperado.

A tendência é que o volante retome a titularidade na 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas, Thiaguinho corre por fora nessa briga. O jovem de 21 anos fez a jogada do gol corintiano contra o São Paulo e agradou a comissão técnica pela velocidade de transição, característica semelhante a de Araos, suspenso pelo cartão vermelho recebido no Majestoso.

O treino coletivo teve o time A com: Walter; Paulo Roberto, Marlon, Vilson e Danilo Avelar; Gabriel e Douglas: Clayson, Thiaguinho e Vital; Roger.

O time B foi com: Caíque; Mantuan, Richard, Henrique e Hugo; Rodrigo Figueiredo, Araos, Bilu e Fessin; Matheus Matias e Jonathas. Os defensores Richard, Henrique e Hugo são da equipe Sub-17 do Corinthians, que ainda emprestou Gabriel Pereira (meia), Pires (meia), Dias (lateral esquerdo). Maxwell, atacante do Sub-20, somou à lista.

Douglas, Clayson, Araos e Danilo Avelar não participaram do segundo tempo, momento que Cássio deixou um treino específico para substituir Caíque.

Sérgio Díaz e Emerson Sheik fizeram um trabalho de transição no campo anexo, enquanto Pedro Henrique ficou na área interna do CT, junto aos atletas que iniciaram o clássico de sábado, em função de um desconforto na perna direita.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Para o confronto com o Cruzeiro, além de Araos, suspenso, Jair Ventura não poderá contar com Carlos, lateral que tomou a vaga de Avelar, mas teve de se apresentar à Seleção Sub-20 nesse segunda, com previsão de retorno apenas no dia 21.

O Corinthians é o 13º na tabela de classificação, com 40 pontos, cinco a mais do que o Vitória, primeiro membro da zona de rebaixamento.