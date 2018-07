Douglas estreia e Corinthians terá quatro mudanças contra o Cruzeiro

O técnico Osmar Loss vai promover a estreia do volante Douglas e outras três modificações na equipe do Corinthians para o duelo contra o Cruzeiro, na noite desta quarta-feira. às 21h45 (de Brasília), na Arena Corinthians. A confirmação se deu no treinamento realizado na tarde desta terça-feira, no CT Joaquim Grava, o último apronto da equipe antes de encarar a Raposa dentro dos seus domínios.

Pressionado pelos maus resultados e já sem poder contar com o meia Rodriguinho, negociado com o Pyramids-EGI horas antes do Majestoso, o técnico Osmar Loss vai promover quatro mudanças na sua equipe titular. Dentre elas, a única por razão técnica é a entrada de Clayson na ponta esquerda, substituindo Marquinhos Gabriel.

Sem poder contar mais com Rodriguinho, Loss apostará na experiência de Jadson para comandar o meio-campo, mantendo Romero pela direita e Jonathas como centroavante. Atrás, Pedro Henrique, com tendinite no adutor da coxa esquerda, dá lugar a Léo Santos, enquanto Douglas assume o posto de Renê Júnior como segundo volante.

No treinamento, o comandante colocou os atletas para trabalhar em campo reduzido contra os reservas. O fato curioso é que o time suplente não tinha volantes, sendo posicionado com Paulo Roberto, Marllon, Vilson e Carlos; Rodrigo Figueiredo, Mateus Vital, Pedrinho, Danilo e Marquinhos Gabriel; Matheus Matias. Emerson Sheik atuou como curinga.

Depois disso, Loss passou mais de uma hora trabalhando com os atletas as bolas paradas, principalmente os escanteios defensivos. Pedindo bastante atenção à movimentação dos adversários, o comandante ainda finalizou o treino com pênaltis e chutes a gol.

Com 19 pontos conquistados até o momento, o Alvinegro está cada vez mais longe do líder Flamengo, que tem 30. Dessa forma, os embates restantes no primeiro turno servirão para ditar se o clube realmente brigará na parte de cima da tabela ou terá de se contentar com uma posição intermediária, como o seu atual oitavo lugar.