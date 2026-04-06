Dorival vê méritos no trabalho, agradece torcida e revela ter colocado cargo à disposição no Corinthians

O técnico Dorival Júnior publicou uma mensagem de despedida do Corinthians nas redes sociais. O treinador agradeceu ao apoio da Fiel Torcida e revelou que, em dezembro do ano passado, chegou a colocar o cargo à disposição após a conquista da Copa do Brasil contra o Vasco.

"Estou passando para deixar um agradecimento especial, de coração, a tudo que nós vivemos ao longo desses 11 meses. Foram momentos únicos e marcantes. Aquilo que nós vimos em dezembro de 2025, no Maracanã, e principalmente a invasão em Brasília em fevereiro de 2026, foram momentos únicos e especiais, que com certeza ficarão marcados no meu coração para o resto da minha vida. Procurei agir com toda a transparência possível em todos os momentos que me dirigi a vocês. Lutei e defendi, com todas as minhas forças, os interesses do Corinthians. Vivemos o pior momento da história do clube e, mesmo assim, com a união, com as forças que comissão técnica, jogadores e principalmente a torcida nos mostraram, conseguimos entregar dois grandes títulos nacionais ao Corinthians", disse.

Nota oficial O Sport Club Corinthians Paulista comunica o desligamento do técnico Dorival Júnior e de sua comissão técnica. O Clube agradece aos profissionais pelos serviços prestados, marcados por importantes conquistas à frente da equipe como a Copa do Brasil de 2025 e a… pic.twitter.com/n40cXovxF8 — Corinthians (@Corinthians) April 6, 2026

O treinador contou que chegou a propôr um acordo para o presidente Osmar Stabile, uma vez que havia sido contratado pela gestão anterior. No entanto, o mandatário teria garantido a Dorival que seguiria com ele até o final de seu mandato, em dezembro deste ano.

"Em dezembro, próximo ao Natal, fiz uma ligação ao presidente Osmar Stabile me colocando à disposição para que fizéssemos um acordo amigável, até porque eu não havia sido contratado por ele, nem tampouco pelo futuro diretor de futebol que viria a assumir. Me sentia na obrigação profissional de poder estar ali lhe deixando à vontade para a tomada de uma posição. Naquele momento, o presidente me posicionou que iríamos até o final do seu mandato. Sabendo que nós teríamos um ano muito difícil, com quatro competições, eu realmente fui insistente em muitos momentos, até porque precisava ter um elenco muito mais composto, que nos desse opções de poder mexer ao longo da temporada", revelou Dorival.

Dorival relembra cobrança por reforços e vê méritos no trabalho

O treinador também reconheceu que foi insistente na cobrança por reforços, mas por entender que precisava de um elenco mais robusto para as quatro competições disputadas na temporada: Paulista, Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores.

Sob comando de Dorival, o Corinthians contratou sete reforços, sem gastar com verbas de transferência. Foram eles: Gabriel Paulista, Lingard, Pedro Milans, Allan, Matheus Pereira, Zakaria Labyad e Kaio César. Ele ainda citou o trabalho com as categorias de base, colocando Filhos do Terrão sob os holofotes, como André, Bidon, Dieguinho e outros nomes. Foi justamente pela insistência do treinador que o camisa 49 não foi vendido ao Milan, da Itália.

"Fui sim insistente em algumas contratações, que seriam muito importante para mim e pontuais, até porque perdemos 11 elementos e trouxemos apenas sete. Então, eu brigava pela melhor condição do clube em razão de termos competições muito importantes ao longo do ano, com um nível de exigência ainda maior. Contudo, deixo não só um legado técnico e financeiro com as conquistas, mas o principal: o aparecimento de jovens promessas das categorias de base. Pontuei à diretoria que, se vendidos no momento certo, com certeza seriam as maiores vendas dos clubes nos últimos tempos", afirmou Dorival.

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A sequência negativa de nove jogos sem vencer e a pouca melhora apresentada após a data Fifa pesaram para a demissão de Dorival Júnior, que não resistiu ao momento ruim e foi desligado do cargo. Algumas declarações do treinador em coletiva também desagradaram a alta cúpula corintiana.

"Entendo o momento que estávamos passando, mas reitero a confiança nesse grupo de atletas, pois eles têm condições de alcançarem grandes resultados ainda esse ano. Um agradecimento especial ao presidente Osmar Stabile, uma pessoa muito responsável e humana. A toda comissão técnica, ao grupo de atletas, aos funcionários que nos receberam de maneira muito amistosa. Criamos dentro do CT um ambiente não só profissional, mas de pessoas que se respeitam e se gostam. Para você, fiel torcedor, o meu muito obrigado. Vocês fazem a diferença", concluiu o treinador.

Números de Dorival no Corinthians

O comandante deixou o Corinthians com 25 vitórias, 19 empates e 19 derrotas em 63 partidas, totalizando um aproveitamento de 49,7%. Foram 67 gols marcados e 56 sofridos, além de dois títulos: a Copa do Brasil de 2025 e a Supercopa Rei de 2026.

Próximos jogos do Corinthians

Platense-ARG x Corinthians (primeira rodada da Libertadores)

Data e horário: 09/04 (quinta-feira), às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Ciudad de Vicente Lopez, em Buenos Aires (Argentina)

Corinthians x Palmeiras (11ª rodada do Brasileirão)

Data e horário: 12/04 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)