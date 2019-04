Disputar pênaltis com o Corinthians não é boa ideia: veja números

Em menos de três meses de temporada, o Corinthians já teve de passar por três disputas de pênaltis. Apesar do drama que as cobranças levam a torcedores e atletas, até agora o Timão só se deu bem. Mais do que isso: mostrou uma eficiência de chamar atenção.

A primeira vítima corintiana foi o Racing. Os atuais campeões da Argentina caíram em plena Avellaneda por 5 a 4. Na sequência, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, foi a vez da Ferroviária sofrer por 4 a 3 em Itaquera. O último a sucumbir foi o Santos, nas semifinais do Estadual, pelo placar de 7 a 6 no Pacaembu.

Ao todo, o Corinthians teve 20 pênaltis contra e a favor. Os jogadores da equipe paulista converteram 16 batidas e erram só quatro cobranças, o que reflete um aproveitamento positivo de 80%.

Quando chega a vez dos adversários a tarefa muda de figura. Das 20 penalidades que encarou, Cássio acertou o canto 14 vezes, ou seja, em 70% dos chutes. O goleiro defendeu três cobranças, viu duas bolas explodirem na trave e outras duas saírem direto pela linha de fundo. Os rivais do Gigante tiveram um aproveitamento de apenas 35%.

Nesse domingo, Corinthians e São Paulo iniciam as finais do Paulistão. Em caso de empate na soma dos placares, novamente a bola será colocada na marca da cal para definir o campeão.

Em 2018, o Majestoso foi decidido exatamente dessa maneira na fase na fase semifinal do Estadual. E deu Corinthians por 5 a 4 dentro da Arena. Cássio foi decisivo ao pegar os chutes de Diego Souza e Liziero.

Relembre o desempenho Corinthians nas disputas de pênaltis em 2019:

1ª Fase da Copa Sul-Americana

Racing 1 (4) x (5) 1 Corinthians

Defesas de Cássio: 2

Chute para fora: 1

Cássio acertou o canto: 6 dos 7 chutes.

Converteram: Gustagol, Mateus Vital, Vagner Love, Richard e Fagner.

Erraram: Sornoza e Danilo Avelar.

Quartas de final do Paulistão

Corinthians 1 (4) x (3) 1 Ferroviária

Defesa de Cássio: 1

Chute para fora: 1

Cássio acertou o canto: 2 dos 5 chutes.

Converteram: Gustagol, Clayson, Boselli e Pedrinho.

Errou: Danilo Avelar.

Semifinais do Paulistão

Santos 1 (6) x (7) 0 Corinthians

Defesa de Cássio: 0

Chutes na trave: 2

Cássio acertou o canto: 6 dos 8 chutes.

Converteram: Vagner Love, Ramiro, Júnior Urso, Fagner, Sornoza, Danilo Avelar e Henrique.

Errou: Boselli.

