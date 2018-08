Diretor do Timão diz que negociação com patrocínio máster “está em fase final”

Na tarde desta terça-feira, o diretor financeiro do Corinthians, Matias Romano Ávila foi o convidado do programa Papo Reto, exibido pela Corinthians TV, e confirmou a proximidade com um patrocinador máster para a camisa do clube.

“A negociação com um patrocínio máster está em fase final. Recentemente nós firmamos contrato para a barra dianteira e temos as costas e as mangas completadas. Com a entrada desse patrocinador máster, nós vamos zerar o déficit de balanço até o final do ano”, afirmou o diretor.

Apesar de não ter uma marca estampada no lugar mais nobre da camisa, Ávila disse que isso não atrapalha o financeiro do clube. “A situação financeira do Corinthians para os meses de julho, agosto e setembro está perfeitamente equilibrada. Não temos nenhum salário atrasado”, salientou.

O diretor do Timão ainda explicou a dívida na parte social do clube. “Zerar um déficit social do clube é muito difícil. Em mensalidade são 12 milhões de reais, e são gastos 21 milhões. Apesar disso, o déficit é muito pequeno para a arrecadação que temos, não é uma preocupação grande”, disse.

Por fim, comentou sobre a Fazendinha, o estádio que pertence ao clube e que recentemente foi reformada pela torcida. “A Fazendinha está pronta pra receber jogos. Acontece que os jogos profissionais não poderiam acontecer lá, já que tem capacidade de 12 mil e a média de público do Corinthians é de 30 mil. Por enquanto o feminino e o sub-20 permanecem sendo disputados lá”, concluiu.

O Corinthians entra em campo nesta quarta-feira contra o Fluminense, pelo Brasileiro Série A, às 21h45 (de Brasília), no Maracanã.

