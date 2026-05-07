Diniz vê empate na superação e destaca postura: "Representatividade do que é ser Corinthians"

O Corinthians conquistou um empate por 1 a 1 no apagar das luzes contra o Santa Fe nesta quarta-feira, em duelo da quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, disputado no Estádio Nemesio Camacho El Campín. Para o técnico Fernando Diniz, o resultado foi conquistado "na superação" e representou "o que é ser Corinthians".

Após sair perdendo com gol de Rodallega, o Corinthians buscou a igualdade no placar nos acréscimos, com gol de cabeça de Gustavo Henrique. Para buscar o ponto que garantiu a invencibilidade do Timão no torneio continental, o time brasileiro precisou superar a altitude de Bogotá.

"A administração da altitude tem que ser feita. Não tem como. No final, foi na superação. Aqui são 200 metros a menos que Quito. Vocês que estão aí, vocês devem ter andado na rua, subido escada, e sabem que não é uma coisa comum. Não é igual jogar no nível do mar. É difícil jogar aqui. Vê que eles acertam quase todos os cruzamentos, quase todos os chutes, acertam passes longos. Era um jogo com características muito diferentes e os jogadores se superaram muito, principalmente na parte final do jogo", analisou Diniz.

"A gente acabou abrindo mais o time e a gente não merecia de forma alguma, nem a torcida, levar uma derrota para casa. A gente jogou bem, soube controlar o jogo, teve posse, e soube baixar para jogar. Porque toda hora ficar jogando com bola longa era um jogo que favorecia muito eles. A bola fica muito viva e eles levam vantagem nesse tipo de jogo. Então acho que o time está de parabéns, tanto pelo entendimento do jogo quanto principalmente pela garra, pela representatividade que o time teve em relação ao que é ser Corinthians", elogiou.

Situação do Corinthians na Libertadores

Com este resultado, o Timão se mantém na liderança do Grupo E, com dez pontos em quatro jogos. O Santa Fe, por sua vez, fica com dois pontos, na terceira posição. A equipe de Diniz pode confirmar a vaga nas oitavas em caso de empate ou derrota do Peñarol contra o Platense nesta rodada.

"Vai, Corinthians, até o final, e foi. Foi uma experiência muito rica hoje. Acho que o gol, naquele momento, foi a celebração de um time que não desiste. E você vê que o time, somente nos minutos finais, os 15 minutos finais, estava jogando em uníssono com a torcida. A torcida não parava, o time não parava. O time jogou com muita coragem nessa parte final, não ficou desorganizado. Então foi muito bom, foi um dia especial. Embora seja um resultado de empate, muita gente vai lembrar desse jogo de hoje", concluiu Diniz.

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Se, por um lado, a equipe corintiana vive bom momento na Libertadores, por outro tem o alerta ligado no Campeonato Brasileiro. Com a vaga encaminhada, o Timão volta as atenções ao Brasileiro, torneio no qual abre a zona de rebaixamento, na 17ª posição, com 15 pontos.

Próximo jogo do Corinthians

Jogo: Corinthians x São Paulo

Competição: Campeonato Brasileiro (15ª rodada)

Data e horário: 10 de maio de 2026 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP).